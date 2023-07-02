اصنعي باكورة بدقيق الحمص على الطريقة الهندية

تعد باكورة هندية بدقيق الحمص من ألذ وصفات الهند، مشهوره بطعمها اللذيذ بالخضار المتنوع، لذلك نقدم لكم طريقة الباكورة الهندية بدقيق الحمص.

باكورة هندية بدقيق الحمص

مقادير باكورة هندية بدقيق الحمص

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

- البطاطس : 1 حبة (مبشورة)

- الجزر : 1 حبة (مبشور)

- السبانخ : ربع كوب (مقطع شرائح)

- كزبرة خضراء : كوب (مفرومة)

- دقيق الحمص : 2 كوب

- معجون الثوم بالزنجبيل : ملعقة كبيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة (حبّ)

- الكزبرة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- بيكربونات الصوديوم : نصف ملعقة صغيرة

- مسحوق الفلفل الأحمر : حسب الرغبة

- ملح : حسب الرغبة

باكورة هندية بدقيق الحمص

طريقة التحضير

اخلطي البطاطس، والجزر، والبصل، والسبانخ، والكزبرة في وعاء.

انخلي دقيق الحمص في وعاء آخر، وأضيفي الماء واخلطي حتى تحصلي على مزيج متماسك القوام.

أضيفي الملح، ومعجون الزنجبيل، والثوم، والكمون، والكزبرة، ومسحوق الفلفل الأحمر واخلطي المكونات جيداً.

أضيفي المزيج على مكونات الخضار، ثم أضيفي كربونات الصودا واخلطي المزيج جيداً.

حمّي الزيت في قدر على النار، وخذي مغرفة من مزيج الباكورة وضعيه في الزيت، ثم خففي النار لتصبح متوسطة واقلي الباكورة حتى يتحول لونها إلى الذهبي وتصبح مقرمشة.

أخرجي الباكورة من الزيت وضعيها على محارم ورقية حتى تمتص الزائد من الزيت وقدميها ساخنة.