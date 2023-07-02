مطالب مبابي تُجبر ريال مدريد على الانسحاب

سادت حالة من الغموض حول مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة الحالية، بعدما أبدى اللاعب رغبته في عدم الاستمرار مع النادي العاصمي حتى نهاية مدة تعاقده.



وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مبابي طلب من إدارة ريال مدريد الحصول على 240 مليون يورو في حالة انضمامه للفريق الملكي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد يرغب في الحصول على اللاعب بصفة مجانية خلال الموسم المقبل، بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الباريسي.

في سياق متصل، أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن فايزة العماري والدة ووكيلة أعمال الدولي الفرنسي ستطلب الحصول على 206 مليون جنيه إسترليني من النادي الذي يرغب في التعاقد مع نجلها.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لن يتحرك تجاه مبابي هذا الصيف، حيث لدي الإدارة قناعة تامة بإنه لابد على الدولي الفرنسي خفض راتبه من أجل الانضمام لقلعة السنتياجو بيرنابيو.

وكان ليفربول الإنجليزي قد انضم لسباق التعاقد مع كيليان مبابي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك لتدعيم صفوف الريدز خلال الموسم الجديد، بعدما فقد الفريق المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، عقب رحيل عدد من النجوم المؤثرين وعلى رأسهم السنغالي ساديو ماني والبرازيلي فيرمينهو.