غادة عبد الرازق تثير الجدل بملابس لافتة أمام مرآة الحمام (شاهد)

خطفت الفنانة غادة عبد الرازق قلوب الجمهور، بإطلالة مثيرة داخل تواليت أحد المطاعم بأوضاع لافتة أمام المرآة وهي تضع اللمسات النهائية على إطلالتها، قبل مقابلة ابنتها روتانا وشقيقتها، وكعادتها حرصت على مشاركة متابعيها بمجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها أمام مرآة الحمام

وتألقت الفنانة غادة عبد الرازق بإطلالة جذابة وجريئة، حيث ارتدت ميني جيب قصير ومجسم مصمم من الترتر البرتقالي اللامع، فيما نسقت عليه توب أنيق بنفس اللون ذا أكمام طويلة ورقبة "هاي نيك"، فيما انتعلت حذاء لافت ذا كعب عالِ باللون الذهبي اللامع، وارتدت حقيبة متوسطة الحجم باللون البرتقالي أيضًا، مما تناغم مع إطلالتها وأبرز أنوثتها وقوامها الرشيق الممشوق.

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت غادة عبد الرازق تصفيفة شعر مميزة حيث تركت خصلاته الويفي اللامعة تتدلى بشكل غير مرتب على كتفيها، كما وضعت مكياجاً ناعمًا، يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الروز اللامع، مما عكس جمال ورقة ملامحها.

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

آخر أعمال غادة عبد الرازق

وخاضت الفنانة غادة عبد الرازق ماراثون دراما رمضان الماضي 2023، بمسلسل "تلت التلاتة"، وشاركها البطولة النجوم (أحمد مجدى، ومى سليم، ومصطفى درويش، وليلى أحمد زاهر، ومحمد القس، وصلاح عبد الله)، وهو مكون من 15 حلقة، ومن تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح.

وتدور أحداث مسلسل "تلت التلاتة" حول ثلاث شخصيات تقدمها الفنانة غادة عبد الرازق بطلة العمل، فهو ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض والتشويق.

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق عتنتظر عرض فيلمها الجديد "جوازة بالعافية"

على صعيد آخر، تنتظر غادة عبد الرازق عرض فيلمها الجديد "جوازة بالعافية"، الذي يشاركها في بطولته النجوم أحمد آدم، وبيومي فؤاد، وثراء جبيل، ومحمود حافظ، وهو من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، وإخراج شريف إسماعيل، وإنتاج محمد عبدالحميد.

وتجسد الفنانة غادة عبد الرازق به شخصية "هدى"، فتاة تعمل في البنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي تشويقي.