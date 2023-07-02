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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

قائمة البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز في الكأس

فريق البنك الاهلي
فريق البنك الاهلي

اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا  للدخول في معسكر مغلق اليوم" الأحد" استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر 

وتقام المباراة غدا الإثنين ويستضيفها ستاد القاهرة الدولى في تمام الثامنة والنصف مساء 

وجاءت القائمة علي النحو التالي 

حراسة المرمي

 محمد أبو جبل _ احمد صبحي 

 

خط الدفاع..

   أمير مدحت _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _محمد بسيوني _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو _ أسامة ابراهيم _ أحمد ياسين 

 

خط الوسط..

 محمد فتحي _ محمود سيد  _فراس بن عايفية _ حمدي علاء _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ إسلام جابر 

 

خط الهجوم ..

  محمود قاعود _ باسم مرسي _ كريم بامبو.

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