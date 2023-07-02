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الأحد 02 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

المستشار الألماني يتابع بقلق أعمال الشغب في فرنسا

أعمال شغب في فرنسا
أعمال شغب في فرنسا

 

اعرب المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد عن قلقه لاستمرار أعمال الشغب في المدن الفرنسية والتي أدت الى ألغاء زيارة دولة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى ألمانيا.

 

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فرنسا.. دعوات لوقف قانون أتاح للشرطة إطلاق النار على الشاب نائل

وقال شولتس في مقابلة مع قناة "اي آر دي" التلفزيونية العامة "بالتأكيد نتابع بقلق" ما يحصل في فرنسا، مضيفا "لدي أمل كبير، وأنا مقتنع تماما، بأن رئيس الدولة الفرنسية سيجد السبل (لضمان) تحسن الوضع سريعا

جدّة الشاب نائل

وجهت جدّة الشاب نائل، الذي أشعل مقتله برصاص شرطي قرب باريس مطلع الأسبوع أعمال شغب في عموم فرنسا، دعوة عبر التلفزيون الأحد ناشدت فيها المحتجّين التوقّف عن أعمال التخريب والنهب والحرق.

 

وغداة ليلة خامسة على التوالي من الاحتجاجات العنيفة على مقتل نائل (17 عاماً) برصاص شرطي أطلق النار عليه من مسافة قريبة خلال عملية تفتيش مروري لدى محاولته الفرار في سيارة كان يقودها بدون رخصة، قالت الجدّة ناديا مخاطبة المحتجّين "توقّفوا، لا تكسّروا.

وأضافت في مقابلة أجرتها معها قناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية الإخبارية "لأولئك الذين يكسّرون أقول لهم: توقّفوا. فليتوقّفوا عن تكسير الواجهات وليتوقفوا عن تكسير المدارس والحافلات".

وتابعت "توقّفوا. من يستقلّ هذه الحافلات هنّ أمّهات، من يسير في الخارج هنّ أمّهات.

وعلى مدى الليالي الخمس الفائتة شهدت فرنسا أعمال شغب ونهب وسرقة وتكسير وإحراق اندلعت إثر مقتل الشاب وتواصلت في كثير من الأحياء الشعبية في البلاد.

 

 

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