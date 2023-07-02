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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

نزع 5 آلاف لغم وعبوة ناسفة باليمن خلال يونيو

نزع الألغام في اليمن
نزع الألغام في اليمن

تمكنت فرقة ميدانية في مشروع مسام لنزع الألغام باليمن، اليوم الأحد، من نزع قرابة 5 آلاف لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة في اليمن خلال الشهر الماضي يونيو.

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 مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن

وقال مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في بيان اطلعت عليه (د. ب. أ)، إن " فرقه تمكنت خلال يونيو 2023 من نزع أربعة آلاف و 899 لغما وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة".

 

 وأضاف البيان أن " فرق مسام تمكنت خلال شهر يونيو من تطهير 752682 مترا مربعا من الأراضي اليمنية، من هذه الألغام والمتفجرات".

 

 

 

يشار إلى أن مشروع مسام انطلق في العام 2018، من أجل نزع مخلفات الحرب في اليمن التي يقدر عددها بنحو مليوني لغم وعبوة ناسفة وذخيرة.

 

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