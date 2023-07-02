صحة الدقهلية تناقش تواجد الأطقم الطبية وانتظام سير العمل بالمستشفيات

عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعا مع مديري الادارات الصحية و منسقي المبادرات الرئاسية فى الادارات ومسئولي طب الاسرة بالادارات و قيادات المديرية لمتابعة أعمال مبادرة 100يوم صحة، بحضور الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية، والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي بالدقهلية، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي بالدقهلية، والدكتور احمد المكاوي منسق المبادرات الرئاسية بالدقهلية، والدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية بالدقهلية والدكتورة اشواق السيد مدير إدارة الصيدلة بالدقهلية، ورانيا عبد العال مدير مركز المعلومات و مها الجمال مدير التفتيش المالي. والاداري.

وناقش الاجتماع، ضرورة التواجد المستمر للأطباء وتكثيف المرور والتأكد من انتظام سير العمل وتواجد جميع الاطقم الطبية في اماكن عملها ونشر فرق التوعية بالخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية والخدمات الصحية المقدمة والوصول بتلك الخدمات للاماكن الغير مخدومة بالوحدات الصحية والعزب والنجوع ومدي توافر الأدوية والمستلزمات ومتابعة فرق حملة 100 يوم صحة الثابتة والمتنقلة ،وتذليل اي معوقات لسير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها فوراً وتلافي السلبيات بشكل فوري .

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على ضرورة متابعة تسجيل الحالات على السيستم ومتابعة انتشار الفرق المتنقلة في المناطق المزدحمة واماكن التجمعات وتفعيل لجنة الدواء بالوحدات الصحية.



وأضاف أنه سيتم محاسبة المقصرين في حالة عدم التواجد في اماكن العمل أو التقصير في تقديم الخدمات الطبية أو التأخر في التسجيل .

يأتى ذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بالمتابعة المستمرة