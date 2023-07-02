ميدو لأحمد دياب: مطلوب وجوه جديدة مثقفة تعرف تدير المنظومة

وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك، ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بخصوص الاستعداد للموسم الجديد.

نشر أحمد حسام ميدو رسالة على حسابة الشخصي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "نصيحة لصديقي أحمد دياب، الموسم المقبل الفيصل، الموسم الذي سيحكم عليك فيه الجميع، سواء بالنجاح، أو الفشل.

أتم حديثة: "التغيير واجب، مطلوب دوري منظم عادل على الجميع، مطلوب تغيير في كل شئ، مطلوب وجوه جديدة مثقفة تعرف تدير، لا للمجاملات وتأييف جدول المباريات على الكيف، لا لا أي العقول المتحجرة!!".

يقترب الدوري المصري الممتاز على الانتهاء في النسخة الحالية، وينافس كل من الأهلي وبيراميدز في صراع ناري بينهما على خطف التتويج في النسخة الحالية.

وتأهل الأهلي وبيراميدز إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما الزمالك وفيوتشر إلى بطولة كأس الكونفيدرالية.

تدريبات الزمالك:

في سياق مٌتصل، خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فقرة تدريبية خاصة بركلات الجزاء الترجيحية، خلال مران اليوم الأحد، استعدادًا للقاء المقاولون العرب في كأس مصر.

ومنح الكولومبي أوسوريو، المدير الفني للفريق، تعليمات بتنفيذ عدد من اللاعبين لركلات الترجيح عقب التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق في مران اليوم.

يأتي قرار المدير الفني بالتدريب على ركلات الترجيح تحسبًا للجوء إليها في مباراة المقاولون العرب المقبلة في الكأس.

حرص محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على حضور تدريب اليوم من أجل مساندة زملائه والجهاز الفني قبل مباراة المقاولون العرب المقبلة في كأس مصر.

وتابع "الونش" مران الزمالك الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة كاملًا، ويغيب المدافع عن الزمالك بسبب الإصابة التي تعرض لها بقطع جزئي في الرباط الصليبي، وخضوعه لعملية جراحية أخيرًا في ألمانيا.

ويخضع "الونش" خلال الفترة الحالية لتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة للثنائي محمود عبدالرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو" قبل انطلاق التقسيمة الفنية للفريق خلال مران اليوم الأحد، استعدادًا للقاء المقاولون العرب المقبل في مسابقة كأس مصر.