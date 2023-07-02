الزمالك والمقاولون العرب.. الموعد والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الزمالك مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم، الفارس الأبيض، نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر لهذا الموسم 2022/ 2023.

ويرغب الزمالك في الفوز بالمباراة من أجل المنافسة بقوة على اللقب المفضل لديه، الذي توج به للمرة الثامنة والعشرين في تاريخه، وكانت آخرها الموسم قبل الماضي أمام الأهلي بعد الفوز بنتيجة 2/ 1، بهدفي أحمد السيد زيزو وإمام عاشور.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب:

يلتقي الزمالك والمقاولون العرب في الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل، في المباراة التي يشهدها ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة:

تُنقل موقعة الزمالك والمقاولون العرب عبر قناة "أون تايم سبورت"، التي حصلت على حقوق بث المسابقات المحلية خلال الفترة الماضية.

بن شرقي والزمالك:

يواصل الزمالك رحلة استعادة النجم المغربي أشرف بن شرقي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما رحل اللاعب عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وكشفت تقارير صحفية أن الجزيرة الإماراتي أبدى ترحيبه الشديد بانتقال الدولي المغربي للزمالك بشرط تحمل راتبه بالكامل.

وأوضحت أن بيراميدز يرغب في ضم اللاعب خلال الميركاتو، لكن رغبة اللاعب هي العودة مرة أخرى للفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن بن شرقي يرغب في حصوله على مليون ونصف المليون يورو معافاة من الضرائب.

وأكدت أن إدارة نادي الزمالك تفكر بجدية في حسم الصفقة وضم الدولي المغربي أشرف بن شرقي من عدمه بسبب قيمة العقد المالية، نظرًا لمرور النادي الأبيض بضائقة مالية.

في سياق متصل، تواصلت إدارة بيراميدز مع المغربي لمعرفة موقفه من الانتقال للفريق السماوي، خصوصًا أن الفريق يريد التعاقد مع عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات للمنافسة على الألقاب خلال الفترة المقبلة، من أجل التتويج بأول بطولة في تاريخ النادي حديث العهد.

وكان بن شرقي رحل عن الزمالك بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الأبيض، حيث كانت جماهير القلعة البيضاء ترغب في استمراره.

وحقق الدولي المغربي عدًا من الألقاب المحلية والقارية، حيث توج بالدوري المصري مرتين، وكأس مصر أكثر من مرة، والسوبر المصري والأفريقي.