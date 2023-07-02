رئيس المجلس القروي بحجازة يتفقد المنشآت الطبية

كلف الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص ، رئيس الوحدة المحلية بقروي حجازة زين الدين الأنصاري، بالمرور الميداني علي الوحدة الصحية بالقرية لمتابعة سير العمل بها، وللاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، كونها إحدى الوحدات الصحية التى قد تقرر لها العمل بنظام الـ 24 ساعة على مدار اليوم، لاستقبال المرضى من أهالى القرية والقرى المجاورة، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وتفقد رئيس القرية قسم الاستقبال والصيدلية وعيادة الأسنان وطب الأسرة والمعمل وغرفة الإسعافات الأولية، كما تأكد من توافر الأدوية والأمصال الخاصة بالعقرب والثعبان، مؤكدا على استمرار جولاته الميدانية علي المؤسسات الخدمية داخل نطاق القرية لضبط اداء و سير العمل بها لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطن.