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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

منتخب مصر تحت 23 عاما..أهداف الفراعنه في مرمي الجابون "شاهد"

منتخب مصر الاولمبي
منتخب مصر الاولمبي

حقق منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنه التأهل  لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد لندن عقب  الفوز على الجابون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت  على ملعب طنجة الدولي  في الجولة الثالثة  الاخيرة من دور المجموعات .

 

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القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الاولمبي وغينيا

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تمكن منتخب مصر تحت 23 سنة من فك طلاسم دفاعات الجابون وسجل هدفين في الجابون ليضرب موعدًا  مع غينيا في نصف نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنه.

 

ولم يقدر منتخب مصر تحت 23 من التقدم في الشوط الأول  حتي ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي  بدون أهداف .

 

وتمكن محمود صابر عبد المحسن لاعب منتخب تحت 23 سنه  لتسجيل هدف التقدم لمنح منتخب مصر  تحت 23  الأفضلية لتصدر المجموعة الثانية  في المباراة القادمة .

 

وتمكن محمود صابر  من تسديد صاروخية  سكنت في شباك فرانسوا بيكالي  من صناعة  مصطفي سعد ميسي من خلال الركلة الركنية.

 

وسجل أسامة فيصل الهدف الثاني في شباك الجابون من خلال ضربه الجزاء  ليمنح الفراعنه صدارة المجموعة الثانية  واحتلال مالي وصافة المجموعة .

تصريحات محمود صابر

 في سياق مٌتصل ،اعتبر محمود صابر نجم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم ورجل مباراة مصر والجابون التى انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين أن الانتصار على الجابون واعتلاء الصدارة والمرور نحو الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية خطوة كبيرة جدا على طريق حلم التأهل للأولمبياد والمنافسة على اللقب .

 

 

أكد محمود صابر الذى أحرز الهدف الأول من كرة صاروخية أنه يهدى جائزة رجل المباراة إلى كل زملائه بالمنتخب مشددا على أن الفراعنة مباراة تلو الأخرى يرتفع المستوى ، وتزداد الروح واللعب الجماعي .

 

ويضيف محمود صابر : نحن فى حالة تركيز ولدينا جهاز فنى عالمى بقيادة مستر ميكالى نتعلم منه الكثير  وهدفنا منذ البداية الوصول إلى أبعد نقطة فى البطولة واتمنى ان نكون سبب فى رسم الابتسامة على وجوه المصريين .

 

وتابع محمود صابر ردا على سؤال أنه عبد الله السعيد الجديد قائلا : النجم عبد الله السعيد قدوتي واتعلم منه الكثير وتشبيهي به يجعلنى ازداد فخرا .

 

ويلتقي المنتخب الأوليمبي مع غينيا الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء المقبل فى الدور قبل النهائي بينما يلعب المغرب مع مالى فى الرباط الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة .. ويلعب الفائزان على اللقب والخاسران على المركز الثالث ، ويتأهل للأولمبياد الثلاثة أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث ويلتقي الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .

 

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