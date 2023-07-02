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الأحد 02 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

التنمية المحلية تستجيب لشكوى ابنة شقيق العقاد بعد سقوط نخلة بحديقة منزله

مبادرة صوتك مسموع 
مبادرة "صوتك مسموع"  بوزارة التنمية المحلية

تلقت مبادرة "صوتك مسموع"  بوزارة التنمية المحلية شكوى من السيدة عبير العقاد ابنة شقيق الأديب الراحل عباس محمود العقاد بعد سقوط نخلة داخل حديقة منزل العقاد بحى مصر الجديدة بالقاهرة والتي تسببت في قطع التيار الكهربائي وسقوط أعمدة الإنارة .

وجه على الفور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتواصل مع المسئولين بمحافظة القاهرة لحل المشكلة وإنهاء الشكوى حيث قام حي مصر الجديدة بالتنسيق مع إدارة الحدائق وشركة النظافة والتجميل المسئولة عن جمع ونقل المخلفات والجهات المعنية الأخرى برفع النخلة وإصلاح الإنارة وإعادة التيار الكهربائي وحل المشكلة . 

ومن جانبها تقدمت ابنة شقيق الأديب الراحل بالشكر للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وحى مصر الجديدة ومسئولي مبادرة " صوتك مسموع " لسرعة التحرك والاستجابة للشكوى، كما توجهت السيدة عبير العقاد إلى مقر حي مصر الجديدة لتقديم الشكر لرئيس الحى  اللواء حسام لبيب وجميع العاملين على سرعة الاستجابة للشكوى.


 

 

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