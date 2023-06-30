"الداخلية" ينتزع ثلاثة نقاط مهمة من المقاولون العرب بصراع البقاء

نجح فريق نادي الداخلية في تحقيق الانتصار بهدف جون مقابل على المقاولون العرب، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة 32 من منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

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ملخص مباراة الداخلية والمقاولون العرب

سجل هدف المباراة الوحيد لفريق الداخليه اللاعب عبدالعزيز سيف والذي جاء في الدقيقة 17 من الشوط الأول عن طريق ضربة جزاء، بعد محاولات على مرمى الطرفين لأجل تسجيل هدف توسيع الفارق أو إدراك التعادل.

وشهدت المباراة 4 بطاقات صفراء على لاعبي الطرفين بواقع 2 على كل فريق، وحصل محمد هاني ومامادو نياس من فريق ذئاب الجبل، بينما كانت البطاقتين الأخرتين من نصيب ابدول رشيد والبانوبي.

الداخلية والمقاولون في جدول الترتيب

بتلك النتيجة يرفع فريق الداخليه رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس عشر من الترتيب، بعدما حقق الانتصار رقم 6 في الموسم الحالي عقب 14 تعادل و12 هزيمة.

على الجانب الأخر يستقر رصيد فريق المقاولون العرب عند النقطة 43 في المركز السادس من الترتيب، ويبتعد بفارق نقطة وحيدة عن المصري صاحب المركز الخامسة، بعدما استقبل الهزيمة رقم 7 في الموسم الحالي عقب 16 تعادل و9 انتصارات فقط.

بدأ المقاولون العرب مباراة الداخليه مساء الجمعة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود، وفي خط الدفاع فاروق نور الدين كابور وأحمد علاء ومحمد هاني وأمير عابد، وفي خط الوسط لويس إدوار وأحمد شيمي وعبد الرحمن خالد جبنه، وفي خط الهجوم أمادوا نياس وعمر سافيولا وجون أوكلي.

على الجانب الأخر بدأ فريق الداخليه مباراة اليوم بتشكيل مكون من:-

عماد السيد في حراسة المرمي، و كمال أبوالفتوح و أحمد عادل عبدالرسول و عبدالعزيز السيد زيزو في خط الدفاع، و الآن كيمبادي و كليتشي شيميزي و محمود طلعت عبدالواحد وكريم يحيي عبدالرحمن و وليد مصطفى فرج و عبدالرحمن البانوبي في خط الوسط، و أحمد رشيد في خط الهجوم.

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