مايكروسوفت تقدم بالفعل برنامج شهادة إنشاء الذكاء الاصطناعي

تقدم Microsoft بالفعل برنامج شهادة إنشاء الذكاء الاصطناعي يتضمن دورات مجانية من LinkedIn.

تم تصوير لافتة مايكروسوفت في مقرها الفنلندي في إسبو ، فنلندا في 8 يوليو 2015. قالت شركة مايكروسوفت يوم الأربعاء إنها ستلغي 7800 وظيفة وتكتب حوالي 7.6 مليار دولار فيما يتعلق بأعمال هواتف نوكيا ، التي استحوذت عليها في 2014.

على الرغم من أن Big Tech لا تزال (في بعض الأحيان بشكل أخرق) تكتشف أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وآثاره ، إلا أن الجني خرج من القمقم ، والتكنولوجيا تندمج بالفعل في القوى العاملة. من هذا المنظور ، أعلنت Microsoft اليوم عن برنامج جديد لتدريب العاملين على الذكاء الاصطناعي. ستقدم المبادرة دورات دراسية مجانية من خلال LinkedIn ، بما في ذلك الشهادات. إنه أمر مثير للسخرية إلى حد ما نظرًا لأن جاذبية الذكاء الاصطناعي التوليدي تتمثل في أنه سهل الاستخدام للغاية: فهو يؤدي إلى أتمتة إنشاء المحتوى باستخدام اللغة اليومية. ولكن لا يزال من الممكن أن تقدم الدورات التدريبية نصائح لتكوين أكثر المحفزات فاعلية مع إظهار الحبال للمبتدئين ، مما يمنحهم فرصة لمواكبة عالمنا سريع التغير.

ستشمل مبادرة مهارات الذكاء الاصطناعي من Microsoft ، وهي جزء من برنامج المهارات من أجل الوظائف للشركة ، دورات مجانية تم إنشاؤها بواسطة (شركة تابعة لشركة Microsoft) LinkedIn ، تقدم للمتعلمين "أول شهادة احترافية حول الذكاء الاصطناعي التوليدي في سوق التعلم عبر الإنترنت". تقول Microsoft إن الدورات التدريبية ستغطي مفاهيم الذكاء الاصطناعي التمهيدية و "أطر عمل الذكاء الاصطناعي المسؤولة" ، والتي تبلغ ذروتها في الحصول على الشهادة. يتم إطلاقه باللغة الإنجليزية فقط ، لكن الشركة تقول إنها ستضيف الإسبانية والبرتغالية والفرنسية والألمانية والصينية المبسطة واليابانية "خلال الأشهر المقبلة".



بالإضافة إلى ذلك ، تطلق الشركة مجموعة أدوات تدريب للمعلمين مع "محتوى قابل للتنزيل بحجم صغير للمدربين" ودورة منفصلة للذكاء الاصطناعي للمعلمين والمدربين الآخرين.

أعلنت Microsoft أيضًا عن برنامج منح مفتوح للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز الفئات السكانية المهمشة تاريخيًا. يعد تحدي منح مهارات الذكاء الاصطناعي العام تعاونًا بين data.org و AI for Good Lab من Microsoft و GitHub. ويهدف إلى "استكشاف وتطوير وتنفيذ كيف يمكن للمؤسسات غير الربحية والمؤسسات الاجتماعية والبحثية أو الأكاديمية تدريب القوى العاملة وتمكينها من استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي." سيتلقى متلقو المنحة الدعم المالي وفرص التعلم الجماعي والتدريب / التوجيه على البيانات والوصول إلى أحداث Microsoft وموارد الحوسبة السحابية. يقبل برنامج المنح الطلبات الآن مع الموعد النهائي في 15 أغسطس. يمكنك معرفة المزيد والتقدم هنا.