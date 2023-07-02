المنوفية: إزالة فورية لـ 30 حالة تعدى على الأراضى الزراعية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على الأراضي الزراعية خلال اجازة عيد الأضحى المبارك بلغ (30) حالة تعدى بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية تزيد عن (فدان و3 قيراط و 20 سهم) وذلك فى الفترة من 25 يونيو حتى 1 يوليو الجارى ، جاء ذلك وفقاً لتقرير تلقاه محافظ المنوفية عن جهود مديرية الزراعة لمنع التعديات المخالفة وإزالتها فوراً حفاظاً على حقوق وهيبة الدولة .

و أشار محافظ المنوفية إلى أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من إزالة حالة تعدى بمركز أشمون بمساحة (72) متر ، و (5) حالات بالشهداء على مساحة ( قيراط و8 أسهم) ، و(3) حالات تعدى أخرى بمركز الباجور بمساحة (قيراط) ، وكذا حالة تعدى بمركز بركة السبع على مساحة 55 متر و 4 حالات أخرى بمركز تلا بمساحة (2 قيراط و 23 سهم ) ، فيما تم إزالة حالة تعدى بمركز شبين الكوم و ( 8 ) حالات بقويسنا بمساحة (18 قيراط و 5 سهم) ، و (5) حالات بمركز منوف بمساحة ( قيراطان و 5 سهم) ، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة لحالة تعدى إصلاح زراعي.

و حالة تعدى أخرى عبارة عن حالة سابقة بمركز أشمون على مساحة قيراط ، هذا و شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وبالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي الزراعية بمديرية الزراعة والجهات الأمنية بمواصلة الجهود فى شن الحملات المكبرة والمتابعة اليومية للتصدي لمخالفات البناء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة .

فيما أوضح المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة أنه تم تحرير (5 ألاف و 377) محضر تبوير على مساحة ( 764 فدان و5 قيراط و 23 سهم) خلال الفترة من 19 فبراير 2022 وحتى الآن ، لافتا إلى إعادة زراعة (10 آلاف و 117) حالة تم تبويرها بمساحة ( 116 فدان و12 قيراط و 12 سهم) وتم رفع كافة الأنقاض والتشوينات بتلك الأراضى وعودتها إلى طبيعتها الزراعية .



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة الرصد والمتابعة الميدانية لمنع البناء العشوائي والمخالف على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم للمتعدين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتطبيق القانون على الجميع حفاظاً على حقوق الدولة وفرض سيادة القانون تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .