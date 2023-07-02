النصر السعودي يمنح الشمري الضوء الأخضر للرحيل

منحت إدارة نادي النصر السعودي، منصور الشمري، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، الضوء الأخضر من أجل الانتقال إلى أي نادٍ يرغب فيه سواءً بنظام الإعارة، أو الانتقال النهائي، بعد انتهاء إعارته في الموسم الماضي إلى الأهلي، الصاعد إلى دوري روشن السعودي.

فيما أكدت تقارير صحفية سعودية أن محمد مران، مهاجم فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم، سيغيب عن مرافقة بعثة الفريق المغادرة، غدًا، إلى البرتغال، بعد أن قرَّر الأطباء منعه من ركوب الطائرة لمدة عشرة أيام لإجراء عملية جراحية عاجلة في الأذن، على أن يتم بعدها تحديد مدى قدرته على صعود الطائرة.

من جانب آخر، أعلن النصر السعودي، أمس، رحيل البرازيلي لويس جوستافو والإسباني ألفارو جونزاليس، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، وفقًا لما أوضحه الحساب الرسمي للنادي.

يذكر أن اتفق مسؤولو نادي النصر السعودي مع البرتغالي لويس كاسترو، مدرب بوتافوجو البرازيلي السابق، لتولى القيادة الفنية للفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.

وأبرزت الصحف السعودية أن لويس كاسترو قد أبلغ إدارة النصر بموافقته على تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وأكدت في أنبائها أن كاسترو سيوقع مع نادي النصرالسعودي لمدة عامين، وسيحصل على مبلغ قيمته 6 ملايين يورو مع جهازه الفني الكامل في السنة الواحدة.

وكان نادي بوتافوجو قد أعلن يوم أمس الجمعة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن نهاية علاقته بالمدرب البرتغالي لويس كاسترو.

وأوضحت أن كاسترو سيقود تدريبات الفريق يوم الإثنين المقبل، قبل انطلاق معسكره الإعدادي الذي تحتضنه دولة البرتغال.

رونالدو سببًا في موافقة كاسترو على عرض النصر السعودي



أكدت تقارير أن كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر له دور كبير في إقناع المدرب البرتغالي البالغ من العمر 61 عامًا، بقبول عرض العالمي، وهو حلقة الوصل بين النادي ومواطنه من أجل تسهيل مراحل التفاوض بين الطرفين.

أشارت التقارير البرتغالية إلى وجود علاقة صداقة قوية بين رونالدو ولويس كاسترو والتي ترجع لسنوات سابقة عدة، بالرغم من عدم عمل الثنائي معًا في أي فريق من قبل، وقد امتدح رونالدو مدرب العالمي الجديد أمام إدارة النصر بسبب امتلاكه الإمكانيات والقدرات الفنية الهائلة من جانب، بالإضافة إلى الجهاز الفني الجيد الذي يتعامل معه.