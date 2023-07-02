لاعب منتخب مصر الأوليمبي.. "هدفنا إسعاد الشعب المصري"

اعتبر محمود صابر نجم منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم ورجل مباراة مصر والجابون التى انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين أن الانتصار على الجابون واعتلاء الصدارة والمرور نحو الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية خطوة كبيرة جدا على طريق حلم التأهل للأولمبياد والمنافسة على اللقب .



لاعب منتخب مصر الأوليمبي يهدي جائزة رجل المباراة لزملائه

وقال محمود صابر الذى أحرز الهدف الأول من كرة صاروخية أنه يهدى جائزة رجل المباراة إلى كل زملائه بالمنتخب مشددا على أن الفراعنة مباراة تلو الاخري يرتفع المستوى ، وتزداد الروح واللعب الجماعي .



ويضيف محمود صابر : نحن فى حالة تركيز ولدينا جهاز فنى عالمى بقيادة مستر ميكالى نتعلم منه الكثير وهدفنا منذ البداية الوصول إلى أبعد نقطة فى البطولة واتمنى ان نكون سبب فى رسم الابتسامة على وجوه المصريين .

وتابع محمود صابر ردا على سؤال أنه عبد الله السعيد الجديد قائلا : النجم عبد الله السعيد قدوتي واتعلم منه الكثير وتشبيهي به يجعلنى ازداد فخرا .



ويلتقي المنتخب الأوليمبي مع غينيا الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء المقبل فى الدور قبل النهائي بينما يلعب المغرب مع مالى فى الرباط الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة .. ويلعب الفائزان على اللقب والخاسران على المركز الثالث ، ويتأهل للأولمبياد الثلاثة أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث ويلتقي الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .

تأهل المنتخب الأولمبي إلى دور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب ذلك بعد فوزه على الجابون بهدفين نظيفين على ستاد طنجة بالمغرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب.

ويلعب منتخب مصر مباراته في دور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب أمام غينيا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، وفي حال انتصاره على غينيا يتأهل إلى النهائي ويضمن المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويخوض في البطولة ثمان منتخبات يتم تقسيمها على مجموعتين؛ المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو، والمجموعة الثانية: مصر ومالى والجابون والنيجر.

يصعد أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية ويملك في رصيده 7 نقاط خلفه منتخب مالي برصيد 6 نقاط بينما يودع منتخب النيجر البطولة والذي يملك 4 نقاط.