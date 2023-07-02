الأهلي يواجه فيوتشر الليلة بالدوري بحثاً عن تعزيز الصدارة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فيوتشر مساء اليوم الأحد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مؤجلات الجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يبحث عن تعزيز الصدارة

ويتطلع الأهلي لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري في ظل ملاحقة بيراميدز “وصيف المسابقة ” بفارق نقطة.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة بعدما خاض 26 مباراة ويحل بيراميدز في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة لكن بيراميدز لعب 31 مباراة.

ويبحث الأهلي عن فض الاشتباك والابتعاد بالصدارة لاستعادة لقب الدوري الغائب عن القلعة الحمراء منذ عامين، بينما يسعى فيوتشر لتقديم عرض جديد أمام الفارس الأحمر بعدما حسم موقفه من المشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية في الموسم المقبل.

يواجه الأهلي نظيره فيوتشر في الثامنة والنصف مساء الغد الأحد على ملعب استاد الأهلي we السلام في خضم مؤجلات الجولة 24 من عمر البطولة المحلية.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة ومؤجل له 5 مباريات ويأتي فيوتشر في المركز الثالث برصيد 57 نقطة حصدها من 31 مباراة بالدوري المصري .

وتذاع مباراة الأهلي وفيوتشر بالجولة الـ 24 المؤجلة ببطولة الدوري العام المصري على شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وفاز الأهلي على فريق البنك الأهلي بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

استقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على استبعاد 10 لاعبين من قائمة الأهلي المستدعاة لمواجههة فيوتشر في الدوري المصري.

وتضم قائمة المستبعدين من قائمة الأهلي كل من " محمود متولي، شادي حسين ،برونو سافيو ، حمدي فتحي ، ايمن اشرف ، عمرو السولية ، أحمد نبيل كوكا ، رافت خليل، حمزة علاء، أكرم توفيق ، كريم فؤاد".

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعداداته لمباراة فيوتشر، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين لوضع الترتيبات الفنية الخاصة بالمباراة.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط أحمال الفريق، تدريبات بدنية متنوعة وفقًا للبرنامج التدريبي، قبل أن يستكمل الجميع فقرات المران الذي شهد عودة اللاعبين الذين حصلوا على راحة من مران الأمس.