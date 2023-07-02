رئيس المصرية للمطارات يتفقد حركة التشغيل في زيارة مفاجئة لمطار برج العرب الدولى

منصور: مراعاة انتظام الخدمات المقدمة بالمطار بأعلى معايير الجودة

قام الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات بزيارة مفاجئة لمطار برج العرب الدولي وذلك بغرض متابعة حركة التشغيل والتأكد من تقديم كل الخدمات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك... وخلال الزيارة قام بالمرور على مناطق الإجراءات بصالات السفر والوصول وتحميل الحقائب... رافق رئيس المصرية للمطارات خلال الجولة بالمطار مدير المطار وعدد من القيادات ورجال الجهات الأمنية.

أحمد منصور

وأعطى الطيار منصور توجيهات بضرورة مراعاة انتظام الخدمات المقدمة بالمطار بأعلى معايير الجودة، وكذلك قام بتوجيه الشكر للعاملين بالمطار على مجهوداتهم وهنأهم بحلول عيد الأضحى المبارك.