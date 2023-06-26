دفع 10 سيارات اسعاف لعقار الاسكندرية المنهار

دفعت مديرية الصحة بالاسكندرية 10 سيارات اسعاف لموقع حادث انهيار عقار منطقة سيدى بشر بشرق الاسكندرية عقب ورود بلاغ بانهيار العقار .

صرحت الدكتورة اميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية ، تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف لموقع الحادث، بينها سيارات مجهزة طبيًا كعنايات مركزة للتعامل مع الحالات الخطرة.

عقار الاسكندرية المنهار

أضافت «طهيو»، أن العقار يقطنه مصطافين فقط وليسوا من أهالي المنطقة، وجاري تحديد عدد الأفراد بالداخل، فيما تم العثور على مصاب وتم تحويله للعلاج في أقرب مستشفى من موقع الحادث وهي مستشفى شرق المدينة .

وأوضح أنه أثناء رفع الأنقاض وتدافع المواطنين للبحث عن المصابين تم انهيار جزئي أخر أدى إلى إصابة أحد أفراد الأطقم الطبية من المسعفين المتواجدين، وتم نقله إلى المستشفى، وجاري تقييم الحالة الصحية.

وأشارت إلى رفع درجة الطوارئ القصوى بجميع المستشفيات، والتأمين الصحي والصحة العلاجية وباقي القطاعات الصحية في المديرية لتلقي الإصابات من الموجودين تحت الانقاض، كما تم فتح مخازن الأزمات والكوارث وتم صرفها على المستشفيات، فضلا عن تزويد المستشفيات وتفعيل خطة الطوارئ والأزمات، مشددة على جاهزية المستشفيات لاستقبال أي طارئ فضلا عن تواجد فرق الانتشار السريع، واستدعائها لموقع الحدث.