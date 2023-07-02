اعتقال 719 شخصا خلال ليلة خامسة من الاحتجاجات في فرنسا

أعلنت وزارة الداخلية في فرنسا، عن اعتقال 719 شخصا أمس السبت، على خلفية الاحتجاجات والمواجهات العنيفة التي تشهدها البلاد بين المحتجين والشرطة الفرنسية تم خلالها إحراق سيارات ومحال ومبان عديدة، وكذلك السطو على العديد من المتاجر.

وكشفت الوزارة في وقت سابق أنه تم اعتقال أكثر من 1300 شخص خلال ليلة يوم الجمعة، في محاولة من السلطات بفرنسا لكبح جماع المظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت بسبب مقتل الشاب نائل المرزوقي برصاص شرطي فرنسي.

وأصيب الضحية برصاصة قاتلة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة، أثناء عملية التدقيق المروري، ووجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ من العمر 38 عاما تهمة القتل العمد.

وأثارت القضية الجدل من جديد بشأن إجراءات إنفاذ القانون في فرنسا، حيث تم تسجيل 13 حالة وفاة في عام 2022 بعد رفض الامتثال لأوامر الشرطة.

جنازة مهيبة

وسار مئات المشيعين في فرنسا، وهم بحالة صمت وقلق، في جنازة مهيبة انطلقت السبت لدفن المراهق نائل.

وشارك المئات في تشييع جثمان نائل في ضاحية نانتير بباريس حيث قتل، بينما حمل مشيعون نعشه الأبيض من أحد المساجد إلى المقبرة.

وقالت وسائل إعلام إن السلطات منعت الصحفيين من حضور الجنازة، وطردت بعضهم.

وفي خطوة سلطت الضوء على خطورة الأزمة، ألغى الرئيس إيمانويل ماكرون زيارة رسمية إلى ألمانيا بعد ليال من الاضطرابات التي شهدتها مناطق عدة في أنحاء فرنسا.

ونشرت الحكومة 45 ألف شرطي في جميع أنحاء البلاد لتجنب العنف.

الشاب الجزائري نائل

نائل هو شاب جزائري الأصل، يبلغ من العمر 17 عاما، ويعمل في وظيفة توصيل وجبات "البيتزا".

وفقا لموقع "لا فو دو نورد"، أكد محاميه أنه كان محبوبا في الحي الذي يقطنه مع والدته.

تفاصيل يوم الواقعة

في الساعة 7:45 صباحا، لاحظ عناصر الشرطة قيادة "متهورة"، كما لاحظت ملامح وجه السائق التي دلت على صغر سنه، فقررت ملاحقته.

وفقا لصحيفة "لا ديبيش" الفرنسية، كان نائل يقود بسرعة مرتفعة في مسار مخصص للحافلات.

بعدها قام "بتعريض حياة أحد المارة، وآخر على دراجة، للخطر"، وفقا للصحيفة.

قررت الشرطة إيقافه، مستغلة توقف السيارات بسبب زحام مروري.

في هذه اللحظة، وقف ضابطا الشرطة على الجانب الأيسر من السيارة، "أحدهما عند مستوى باب السائق والآخر بالقرب من الجناح الأمامي الأيسر"، وفقا لـ"لا ديبيش".

قرر الاثنان إخراج سلاح وتوجيهه إلى راكب السيارة "لردعه عن إعادة تشغيل السيارة المتوقفة"، بينما كان يرافقه راكبان، أحدهما في مقعد الراكب والآخر في المقعد الخلفي الأيمن.

نائل قام بتشغيل السيارة مرة أخرى، ليقوم رجل الشرطة القريب بإطلاق رصاصة من مسافة قريبة.

مرت الرصاصة على ذراع نائل الأيسر واخترقتها ثم دخلت صدره.

استمرت السيارة في التحرك لبضع أمتار قبل أن تصطدم.

على الرغم من تدخل الطوارئ، أعلن عن وفاة نائل في الساعة 9:15 صباحا.



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