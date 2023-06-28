فخذ الخروف المشوي مع الخضار.. طيب ومميز

تحتفل الأمة الأسلامية اليوم بحلول عيد الأضحى المبارك وتبدأ الأمهات في تحضير أشهى وأطيب أصناف اللحم لتسعد أفراد أسرتها على الغداء.

وتحتل لحم الخروف مذاق طيب فهي من أحلى وأطيب اللحوم التي تفضلها الأمهات وتنال اعجاب الكبار والصغار.

واليوم نقدم لكٍ بخطوات سهلة حضري فخذ الخروف المشوي مع الخضار وقدمي أطيب وأميز مذاق لافراد أسرتك.

- فخذ خروف : 3 كيلو (مع العظم)

- البطاطس : 6 حبات (صغيرة الحجم)

- الجزر : 6 حبات (صغير الحجم ومقشر)

- البروكولي : 2 رأس (مقطع لزهرات متوسطة الحجم)

- الثوم : رأس (مقشر)

- الزبدة : ملعقتان كبيرتان

- ملح : حسب الرغبة

- بهار : حسب الرغبة

طريقة التحضير

1. قشري رأس الثوم واغرزي حبات الثوم في فخذ الخروف.

2. رشي الفخذ بالملح والبهار وادهني اللحم تماماً بالزبدة أو بالسمن.

3. ضعي الفخذ في صينية مدهونة بالزبدة وأدخليه إلى الفرن المحمى مسبقاً واتركيه حتى ينضج.

4. بهذا الوقت، اسلقي الخضار – وكل على حدة – ثم قشري البطاطس واقليها بالزبدة.

5. طريقة التقديم: بإمكانك ترك الصينية وتقديمها كما هي، أو بإمكانك وضع الفخذ بصحن التقديم وزيني جانبيه بالخضار المسلوقة وبحبات البطاطس.