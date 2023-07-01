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السبت 01 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الأرصاد: غدًا طقس حار رطب نهارًا

الطقس
الطقس

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدًا الأحد، من المتوقع أن يشهد اعتدالًا في درجة الحرارة خلال الصباح الباكر، على جميع الأنحاء، ويكون حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلًا ليلًا على كل الأنحاء.

 

 وتتوقع الأرصاد، أن يشهد غدًا نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع في نسب الرطوبة نهارًا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجات. 

 

 درجات الحرارة غدًا الأحد: 

 القاهرة العظمى 34  درجة والصغرى 23 درجة

 الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة

 مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة

 سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة

 قنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة

 أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.

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