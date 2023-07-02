بدء أيام الكلب "الأكثر سخونة في العام" في هذا التوقيت

تعد أيام الكلب هي الأيام الأكثر سخونة في العام، أيام الكلب وهي فترة تشتد خلالها درجة حراراة الصيف في دول نصف الكرة الشمالي، وتعرف بأشد أيام الصيف الحارة، وتبدأ في شهر يوليو وتستمر حتى منتصف أغسطس.

أما في النصف الجنوبي فتحدث في يناير وحتى فبراير.

موعد أيام الكلب

ويعود مصطلح "أيام الكلب" إلى الرومان الذين ربطوها بالنجم الأكثر لمعانًا في كوكبة الكلب الأكبر، نجم "الشعرى اليمانية"، وارتباطه بالطقس الحار في هذا الوقت من العام على دول نصف الكرة الأرضية الشمالي، وهي القطب الشمالي المتجمد وبعض الدول في شمال إفريقيا وفي قارة أمريكا الجنوبية والشمالية وأمريكا الوسطى، والدول الأسوية، حيث يشكل نصف الكرة الشمالي 60% من مساحة اليابس من الكرة الأرضية.

وتبدأ أيام الكلب في التقويم الزراعي من 3 يوليو وحتى منتصف أغسطس من كل عام، وهو التوقيت الذي يسير عليه العالم حاليًا، أما بالنسبة للرومان القدامى من 24 يوليو وحتى 24 أغسطس من كل عام.

تفسير علماء الفلك

وأرجع علماء الفلك السبب وراء ارتفاع درجات الحرارة إلى أسباب فلكية لا علاقة له بنجم الشعرى اليمانية، بل يتعلق بالميل المحوري لكوكبنا الأزرق، إذ إن ميل محور الأرض في أثناء فترة الصيف في النصف الشمالي للكرة الأرضية يؤدي إلى تعرض الأرض لأشعة الشمس مباشرةً ولفترة أطول، ما يؤدي إلى ارتفاع الحرارة.

فيما كانت أيام الكلاب محسوبة بشكل مختلف عن طريق ما يسمى بـ "الصعود الكوني"، وكانت كلها تختلف باختلاف خط العرض ولا تحدث لمعظم نصف الكرة الجنوبي، وهي تقدر من 30 إلى 61 يومًا تقريبًا.

موجة حارة ساحقة

ولعل أيام الكلب سجلت عدد من الأحداث المنهية للحياة بدول العالم بسبب الحرارة، إذ عانت أوروبا في عام 2019 من بدء أيام الكلب من موجة حارة مميتة واسعة النطاق أدت إلى مقتل 4 أشخاص واندلاع حرائق هائلة وانتشار مستويات عالية من التلوث، وتخطت درجة الحرارة في فرنسا عتبة الـ40 درجة وهي نسبة قياسية لم تُسجل من قبل في التاريخ

وفي عام 2003 ضربت موجة حر غير مسبوقة بلدان أوروبا أدت الى سقوط عدد ضخم من الوفيات، وفي فرنسا وحدها توفي في حينها 15 ألف شخص.