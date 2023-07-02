كلام فى الهوا

الأحد 02/يوليو/2023 - 08:15 ص 7/2/2023 8:15:00 AM

هل الإنسان ابن محيطه؟ أم أن الإنسان يستطيع أن يشكل محيطه؟ ما الذى يشكل شخصية الإنسان .. الجينات أم التنشئة؟ احتدم الجدل بين فريق يؤمن أن الجينات التى يرثها الشخص من والديه تحدد مصيره وأخلاقه وقيمه، وفريق آخر يعتبر أن الجينات تمنح الأشخاص صفات شكلية. وأن المحيط الذى يحيا فيه الشخص هو الذى يشكل كل القيم ويأتى ذلك من تعامله مع الناس المحيطه به . من تلك التعاملات يكسب الشخص خبراته وقيم الخير والشر والحب والكراهية والجبن والشجاعة. ويقول هذا الفريق أيضاً إن ملامح الشخص وبنيته الجسدية ولون بشرته تميزه عن غيره، إلا أن العوامل المحيطه مثل البيئة وموقعه الاجتماعى وحالته الاقتصادية تكون سبباً فى إكتساب عادات وسلوكيات تؤثر فى أفكاره وقيمه. فالمجتمع الذى ينشر بين أفراده نوعية معينة من الفن وينشر التعصب بعضهم لبعض فى تشجيع الفرق الرياضية دون أن يمارسون تلك الرياضة، ويتصارعون مع بعضهم البعض من أجل البقاء فى ظل ضغوط الحياة، فلا أمل فى مستقبل لهم أو للوطن.

لم نقصد أحدًا!