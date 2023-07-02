أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

أسعار الذهب.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار المشغولات الذهبية خلال الساعات الأولى، اليوم الاحد، وشهدت وسجل عيار 21 نحو 2285 جنيهًا للجرام، بينما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2611 جنيهًا للجرام.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية اليوم في محال الصاغة المصرية،، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سجلت أسعار الذهب عيار 14 عند 1523 جنيهًا للجرام.

واستقر الذهب عيار 18 عند نحو 1959 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2285 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2611 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18280 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.