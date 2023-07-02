حزب فرنسي كبير يطالب بغلق وسائل التواصل الاجتماعي

دعا زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي، فابيان روسيل، إلى إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، وفق روسيا اليوم.

وقال فابيان روسيل الذي يضم حزبه 22 نائبا في الجمعية الوطنية، إنه يعتقد أنه يجب إغلاق الشبكات الاجتماعية أثناء الاضطرابات في البلاد.

وأعلن وزير العدل الفرنسي، إريك دوبون موريتي، أنه ينبغي على المدعين العامين أن يطلبوا من مشغلي الانترنت الحصول على عناوين IP الخاصة بالشباب الذين يدعون لأعمال شغب على تطبيق "سناب شات".

وقال دوبون موريتي "على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، يمكن قراءة "احذروا، سوف يخترقون حساباتنا.. وهذا صحيح.. فليفهم الأطفال بوضوح أننا سنخترق حساباتهم.. يمكن للسلطة القضائية، عند الطلب، أن تطالب المشغلين بتوفير عناوين IP، مما يسمح لنا بمعرفة أولئك الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ليقولوا "متى وأين وكيف سيحطمون كل شيء.. إنه أمر لا يطاق".

وأضاف: "يجب ألا ندعهم يفكرون في أنه يمكنهم استخدام "سناب شات" والاختباء، وأن لهم الحرية في كتابة ما يريدون".

وقد ذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن الحكومة الفرنسية التقت يوم الجمعة، بممثلي المنصات الرقمية وسط اضطرابات في البلاد.

وتشهد العاصمة باريس ومدن فرنسية أخرى، لليلة الخامسة على التوالي، احتجاجات عنيفة على مقتل مراهق من أصول جزائرية في الـ17 من عمره برصاص شرطي.