هاني شاكر .. موعد حفلي أمير الغناء العربي فى لبنان

يحيي النجم هاني شاكر، أمير الغناء العربي، حفلين غنائيين في لبنان 13و 14 يوليو الشهر الجاري، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية.

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وروج هاني شاكر للحفلين ونشر البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه قائلا: “حفلات أمير الغناء العربي هاني شاكر في لبنان: مساء الخميس 13 يوليو في منتجع لاس برلاس - شمال لبنان، ومساء الجمعة 14 يوليو في فندق استراحة صور - جنوب لبنان”.

ومن المقرر أن يقدم هاني شاكر لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، والتى يتفاعل معها الجمهور منها: يا أغلى اسم فى الوجود، بحبك يا غالى، ح نعيش، كل ليلة، محتاجلك يا عمري، لما راح الصبر منه، مش بعتب عليك، أنت السبب، دعوة فرح، وعد مني، رسالة من تحت الماء، ماتهدديش، مشتريكي، معاك تحلو الدنيا، سالتك، لسة بتسألي، علي الضحكاية، أنا قلبي ليك.

هاني شاكر

وكان حرص أمير الغناء العربى الفنان هاني شاكر على توجيه رسالة شكر للشعب البحرينى والمسؤولين بعد إحيائه حفل غنائى ضخم.

رسالة هاني شاكر

وكتب هاني شاكر عبر حسابه على فيس بوك قائلًا:"قبل مغادرتي أرض مملكه البحرين الحبيبة لا يسعني إلا أن أشكر كل الشعب البحريني علي حسن الاستقبال والحب الظاهر في العيون منذ وصولنا وحتي المغادرة كما أحب أن أشكر وزيرة السياحة السيدة فاطمة الصيرفي علي اهتمامها وإعطاء التوجيهات اللازمه للجهات المسؤله بحل الأزمة التي حدثت".

هاني شاكر

أغاني هاني شاكر

وكان أشعل هاني شاكر الحفل باقة متنوعة من أغانيه التي يحبها جمهوره منها: يا أغلى اسم فى الوجود، بحبك يا غالى، ح نعيش، كل ليلة، محتاجلك يا عمري، لما راح الصبر منه، مش بعتب عليك، أنت السبب، دعوة فرح، وعد مني، رسالة من تحت الماء، ماتهدديش، مشتريكي، معاك تحلو الدنيا، سالتك، لسة بتسألي، علي الضحكاية، أنا قلبي ليك.

هاني شاكر.. فرق فى الإحساس

وكان طرح هانى شاكر مؤخرًا أغنيته الجديدة "فرق فى الإحساس"، على قناته على يوتيوب، والأغنية من كلمات إسماعيل رأفت، ألحان وليد سعد، توزيع خالد نبيل، مكس وماستر ياسر أنور.

وكان أعلن الدكتور محمد عبد الله المتحدث بإسم نقابة الموسيقيين، المستجدات الأاخيرة لأزمة الفنان الكبير هاني شاكر في حفل البحرين، حيث تفاجأ بهروب المتعهد قبل الحصول على مستحقاته المالية هو وفرقته الموسيقية.

هاني شاكر

إيصال أمانة ودفع مستحقات هاني شاكر في البحرين

وتضمن البيان الرسمي للموسيقين بقيام المتعهد بتحرير إيصال أمانة بالمبلغ المتبقي وسداد كافة المستحقات الماليه فور وصوله إلي القاهرة".

تمت إجراءات التحقيق مع المتعهد من خلال وزارة السياحة البحرينية، ومن جانبه رفض الفنان هاني شاكر احتجاز الكتعهد واكتفى بتحرير إيصال الامانة فقط، وتقدم بخالص الشكر لسرعة إجراءات التحقيق من قِبل وزارة السياحة البحرينية .

حفلات عيد الفطر في الخليج 2023

كان الحفل ضمن الحفلات الغنائية التي تملأ موسم عيد الفطر المبارك، في عدد من الدول العربية والذي ضم عدد كبير من نجوم الغناء ألعربي.

كان قد نشر هاني شاكر كواليس استعداداته الغنائية للحفل عبر حساباته الرسمية على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

هاني شاكر

أحدث أغاني هاني شاكر 2023

كانت أحدث أغاني هاني شاكر من خلال أغنية "لإرق في الغحساس"، والتي حصدت أكثر من مليون و 300 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها"في فرق في الإحساس بينك وبين الناس مسابقهم من زمان بالرقة و الحنان إنت الأول خلاص يعني مايملاش عينيا من كل الدنيا ديا غيرك انت يا حبيبي يا اغلي الناس عليا يعني لو مين ناداني عمري ما فكر ثواني يبقي قصادي القمر و أبص لحد تاني من أول يوم قابلتك لقيت حياتي ملكك اتعلقت بهواك روحي راحت معاك و جوا قلبي شيلتك".