مصطفى كامل يساند والجمهور يتفاعل في محنة هاني شاكر

مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية ، يوجه رسالة إلى الفنان هاني شاكر بعد خضوعه لعملية استئصال بالقولون مطالبًا جميع محبيه الدعاء له بدوام الصحة والعافية .

وكتب مصطفى كامل منشورًا جديدًا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجاء به الآتي:" أخي الحبيب وصديق العمر، ورفيق المشوار والنجاح الفنان الكبير هاني شاكر، خالص دعواتي لك بتمام الشفاء والعافيه بإذن الله، شفاك الله وعفاك وحفظك لأهلك وأحبابك ولنا جميعًا " .

وتفاعل عدد كبير من الجمهور والمتابعين مع المنشور، داعين الله عز وجل ان يتمم شفاء الفنان هاني شاكر، وجاءت التعلقات كالآتي:"ربنا يشافية ويعافية ببركة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علية افضل الصلاة والسلام وبارك الله فيك النقيب العام المحترم الفنان مصطفى كامل".

هاني شاكر يخضع لعملية جراحية

وكشف الفنان هاني شاكر تفاصيل خضوعة لعملية جراحية، قائلًا:" الموضوع بسيط الحمد لله وأنا عشان كده أصريت إني أطلعلكوا النهاردة وأطمنكوا عشان في ناس افتكرت إن الموضوع كبير هو الحقيقة أنا كان عندي جيوب في القولون وفي جزء من القولون كنت محتاج أشيله من فترة طويلة بس أنا كنت بأجل الموضوع ده كل شوية لحد ما ابتدى كل فترة يسببلي تعب في معدتي وفي القولون وانتفاخات وكده فقررت إن أنا أعمل عملية واستئصل الجزء اللي فيه إلتهابات ده والحمد لله تمت العملية بنجاح".

وأضاف هاني شاكر: "ربنا ما يحرمني منكم أبدا ويخليكوا ليا وتاني بشكر كل الجمهور والإعلام وكل الناس اللي كلمتني من جميع أنحاء العالم العربي ربنا يخليكوا ليا وما يحرمني منكوا ولا من حبكوا ويارب دايما نبقى كلنا في أحسن حال وفي أحسن صحة".

وقال شاكر، خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي"إنستجرام": "حبيت أشكر كل الناس اللي كلمتني وبعتتلي ورد واهتمت بموضوع العملية الأخيرة اللي عملتها وأنا الحقيقة أسف جدا إني سببت لهم قلق وخوف عليا مش مقصود والله كل همي بالخبر اللي نزل إني أشكر الدكتور طارق يوسف وفريق المعاونين الدكاترة اللي عملولي العملية بمنتهى النجاح مش قصدي إني أزعجكم وأضايقكم أبدا فمعلش حقكم عليا".