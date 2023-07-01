أخر موعد لتقديم الطلبة المفصولين أكاديميًا للدراسة بالفصل الصيفي 1444

بحث الكثيرون من الطلاب بالمملكة العربية السعودية عن جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالتزامن مع إعلانها عن أخر موعد لتقديم طلبات الفرص الإضافية للطلبة المفصولين أكاديميًا، ويرغبون في العودة بجانب تفاصيل الفصل الصيفي لعام 1444هـ.

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه تم فتح باب تقديم طلبات الفرص الإضافية للطلبة المفصولين أكاديميًا ويرغبون العودة لمقاعد الدراسة في الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 1444هـ حتى يوم الاثنين الموافق 15-12-1444هـ- 3/7/2023.

رابط بوابة الخدمات الأكاديمية

ولفتت عمادة القبول بجامعة الأمير سطام، أن التقديم من خلال بوابة الخدمات الأكاديمية عبر الرابط التالي.. https://eserve.psau.edu.sa

وفي نفس السياق كانت الجامعة أعلنت أن عمليات التسجيل "الحذف والإضافة" واستعراض المقررات المطروحة وفق الخطة للفصل الصيفي للعام 1444هـ متاحة حاليًا عبر بوابة الخدمات الأكاديمية للطلاب والطالبات.

ولفتت إلى أن التسجيل متاح للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم نهاية الفصل الصيفي، حتى نهاية يوم الأحد الموافق 14-12-1444هـ، وذلك من خلال بوابة الخدمات الأكاديمية.

وعن مواعيد التسجيل جاءت كالتالي: