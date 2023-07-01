أخر موعد لتقديم الطلبة المفصولين أكاديميًا للدراسة بالفصل الصيفي 1444
بحث الكثيرون من الطلاب بالمملكة العربية السعودية عن جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالتزامن مع إعلانها عن أخر موعد لتقديم طلبات الفرص الإضافية للطلبة المفصولين أكاديميًا، ويرغبون في العودة بجانب تفاصيل الفصل الصيفي لعام 1444هـ.
وأوضحت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه تم فتح باب تقديم طلبات الفرص الإضافية للطلبة المفصولين أكاديميًا ويرغبون العودة لمقاعد الدراسة في الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 1444هـ حتى يوم الاثنين الموافق 15-12-1444هـ- 3/7/2023.
رابط بوابة الخدمات الأكاديمية
ولفتت عمادة القبول بجامعة الأمير سطام، أن التقديم من خلال بوابة الخدمات الأكاديمية عبر الرابط التالي.. https://eserve.psau.edu.sa
وفي نفس السياق كانت الجامعة أعلنت أن عمليات التسجيل "الحذف والإضافة" واستعراض المقررات المطروحة وفق الخطة للفصل الصيفي للعام 1444هـ متاحة حاليًا عبر بوابة الخدمات الأكاديمية للطلاب والطالبات.
ولفتت إلى أن التسجيل متاح للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم نهاية الفصل الصيفي، حتى نهاية يوم الأحد الموافق 14-12-1444هـ، وذلك من خلال بوابة الخدمات الأكاديمية.
وعن مواعيد التسجيل جاءت كالتالي:
- بدأ التسجيل "الحذف والأضافة" للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم نهاية الفصل الصيفي يوم الجمعة الموافق 12/12/1444هـ- 30/6/2023م، وينتهي يوم الحد الموافق 14/12/1444هـ- 2/7/2023م.
- التهيئة والتسجيل (الحذف والإضافة) لجميع الطلاب والطالبات يوم السبت الموافق 1444/12/13 – 1/7/2023، وينتهي التقديم 14/12/1444هـ- 2/7/2023م.
- تقديم طلب زائر عبر بوابة الطلاب الزائرين من داخل الجامعة ومن خارجها يوم الجمعة الموافق 1444/12/12 -30/6/2023، وينتهي يوم الأحد الموافق 14/12/1444هـ - 2/7/2023.
- بداية الفصل الدراسي الصيفي (445) الثلاثاء الموافق 16/12/1444هـ- 4/7/2023، وينتهي يوم الخميس الموافق 1/2/1445هـ- 17/8/ 2023.
- الاعتذار عن الفصل الدراسي وعن مقرر دراسي يوم الأحد الموافق 21/12/1444هـ- 9/7/2023م، وينتهي يوم الخميس الموافق 16/1/1445هـ- 3/8/2023.
- الاختبارات النهائية تبدأ يوم الاثنين الموافق 27/1/1445هـ - 14/8/2023، ونتهي يوم الأربعاء الموافق 29/1/1445هـ -16/8/2023م.