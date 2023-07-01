ابنة عادل إمام تخطف الأنظار بجمالها في خطوبة حفيد الزعيم|أسرار في حياتها (شاهد)

احتل حفل خطوبة حفيد الزعيم عادل إمام على مدربة اللياقة البدينة فريدة أشرف، حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة، والذي شهد ظهورًا نادرًا لابنة الزعيم سارة عادل إمام، رفقة العروس وشقيقتها من خلال صور عفوية التقطهن احتفالًا بالخطوبة.

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اخطوبة حفيد عادل إمام

ابنة عادل إمام تخطف الأنظار في حفل خطوبة حفيد الزعيم

خطفت سارة عادل إمام الأنظار في حفل الخطوبة بجمالها ورقتها وأناقة إطلالتها، خاصًة وأنها لا تظهر إلا قليلًا جدًا، فعلى الرغم من ظهور بناتها ونشرهن صور وفيديوهات خاصة بهن عبر حساباتهن الشخصية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها دائمًا ما تحافظ على أن تبقى بعيدة عن الإعلام، على عكس شقيقيها لم تتجه إلى مجال الفن، وحتى في المهرجانات والمناسبات العائلية لا تظهر لها أي صور.

سارة عادل إمام مع خطيبة حفيد الزعيم وشقيقتها

سارة عادل إمام مع والدها

سارة هي ثاني أبناء الزعيم عادل إمام، وسبق وظهرت في لقاء تليفزيوني أجراه والدها قبل سنوات طويلة، مع الإعلامية أميرة عبد العظيم في برنامج "ليلتي"، في بداية الألفينات، لتتحدث عنه وتكشف عن علاقتها به، حيث كانت تدرس حينها في الجامعة الأمريكية كلية الإعلام.

سارة عادل إمام مع ليلى علوي

وفي اللقاء تحدث الزعيم عادل إمام عن ابنته، ووصفها بأن دمها خفيف ورقيقة حيث قال: "حبة الفراولة في سوق السمك والشيء اللطيف في العائلة"، موضحًا أن لديها نظرة ثاقبة في الأشخاص عندما تحب شخصًا أو لا تعجب به يكون رأيها صحيحًا، بالإضافة إلى أنها مجتهدة في دراستها.

عادل إمام مع أبنائه الثلاثة

كما تحدثت سارة أيضًا عن علاقتها بوالدها، وكشفت عن اسم الدلع الذي يطلقه عليها وهو "ساسو"، مشيرة إلى أنه لا يتحكم في حياتها أو يتدخل في أمورها الشخصية، حيث كان يترك كل الأمور الخاصة بحياتها لوالدتها، هي تراقب ما تفعله تخبره.

سارة عادل إمام

ووصفت سارة عادل إمام نظرتها لوالدها بـ "رهبة"، وأن أي شيء تريده تطلبه من والدتها أولًا، موضحة أنها بعد دخولها الجامعة تقربت منه أكثر وأصبحت تحكي له كل شيء وتأخذ النصائح منه في كل ما يتعلق بأمورها الحياتية والشخصية، فيما أكدت أكدت أنه شخص متفاهم لا يفرض عليها رأيه، ويترك لها الحرية الشخصية في اختياراتها.

سارة عادل إمام

سارة عادل إمام

جدير بالذكر أن الزعيم عادل إمام لديه ثلاثة أبناء وهم (سارة، الفنان محمد إمام، والمخرج رامي إمام)، ولديه 8 أحفاد هم (عادل وعز الدين ورقية) أبناء رامي، و(أمينة وهالة وكاميليا) أبناء سارة، و(خديجة وقسمت) أبناء محمد.