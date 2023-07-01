حفيد عادل إمام يحتفل بخطبته والعروس مفاجأة .. الشبه بينه وبين الزعيم صادم (شاهد)

احتفل عادل إمام حفيد الزعيم عادل إمام ونجل المخرج رامي إمام، بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفني تُدعى فريدة أشرف، في حفل عائلي بسيط اقتصر على حضور أسرة العروسين والأصدقاء المقربين فقط.

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خطوبة حفيد الزعيم عادل إمام

خطوبة حفيد الزعيم عادل إمام على فتاة من خارج الوسط الفني

انتشرت صور حفل خطوبة حفيد الزعيم عادل إمام على نطاق واسع عبر مختلف منصات السوشيال ميديا، وسرعان ما أجمع الجمهور على وجه الشبه الملحوظ بشدة بين ملامح عادل وملامح جده وهو بنفس عمره، كما وشهد حفل الخطوبة ظهورًا نادرًا لابنة الزعيم سارة عادل إمام، رفقة العروس وشقيقتها من خلال صور عفوية التقطوها احتفالًا بالخطوبة.

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خطوبة حفيد الزعيم عادل إمام

معلومات لا تعرفها عن حفيد الزعيم عادل إمام

واحتفل عادل رامي إمام حفيد الزعيم هذا العام أيضًا بتخرجه من الجامعة الأمريكية، حيث درس فيها في قسم الإخراج، وسبق وأخرج فيلمًا ضمن دراسته، وهو الحفيد الأكبر للفنان عادل إمام، وسبق وتحدث عن جده ووصفه بأنه أول الداعمين له وصاحب الفضل في حبه للفن، حينما كان يذهب معه إلى مواقع التصوير.

خطوبة حفيد الزعيم عادل إمام

سارة عادل إمام من خطوبة حفيد الزعيم

من هي خطيبة حفيد الزعيم عادل إمام

وفي الوقت نفسه، زادت معدلات البحث عن خطيبة حفيد الزعيم عادل إمام، متسائلين عن هويتها وأبرز المعلومات عنها، لذا تستعرض بوابة "الوفد" الإلكترونية بعضًا منها خلال السطور التالية:

خطيبة حفيد الزعيم عادل إمام

فريدة أشرف.

من مواليد 2000، وتبلغ من العمر 23 عامًا.

خطيبة حفيد الزعيم عادل إمام

خطوبة حفيد الزعيم عادل إمام

مدربة لياقة بدنية.

حصلت على مدربة لياقة معتمدة من ISSA

خطيبة حفيد الزعيم عادل إمام

من خارج الوسط الفني

تمتلك ما يقرب من20 ألف متابع على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

خطيبة حفيد الزعيم عادل إمام

تحرص على دعم خطيبها عادل رامي إمام في أعماله الإخراجية.

ساعدته على خسارة وزنه، حيث نشرت قبل 3 أعوام تحديدًا في 26 أغسطس 2020، صورتين له قبل وبعد ممارسة الرياضة، وعلق عليهما برسالة دعم خاصة قائلة: "ليس لدي ما أقوله حقًا .. فخورة جدًا بيك".

خطيبة حفيد الزعيم عادل إمام

وأضافت: "لم يكن الأمر سهلًا ولكنه كان يستحق ذلك، كان لديه حلم وتمكن من تحقيقه، وأعتقد أن هذا لم يكن تحولًا جسديًا فحسب، بل تحولًا عقليًا أيضًا .. لقد كنت مصممًا جدًا وأردت بالفعل تحسين نمط حياتك، أنا فخورة بك، أنت مدهش وتذكر دائمًا أن تفعل ما يجعلك سعيدًا والأهم من ذلك ما هو مفيد لك".