الشاعر محمد الدحيمي .. سبب الوفاة وتفاصيل المعاناة مع المرض

الشاعر محمد الدحيمي.. تُوفي الشاعر "محمد الدحيمي" في مدينة الرياض بالسعودية بعد مُعاناة طويلة مع المرض ثالث أيام عيد الأضحى المُبارك، وسيُصلى عليه اليوم السبت بعد صلاة العصر في جامع الراجحي، إذ عُرف بقوة شاعريته وأيضًا جزالة شعره على الرغم من قلة ظهروه الإعلامي، وله العديد من القصايد ولكن من أشهره "تكفى ترى تكفى تهز الرجاجيل".

ويبحث عدد كبير من المواطنين في الوقت الراهن عن سبب وفاة محمد الدحيمي وما هو مرض محمد الدحيمي الشاعر الكبير في السعودية، إذ انتشر نبأ وفاة الشاعر محمد الدحيمي كالنار في الهشيم على مختلف منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، في وقت نعاه عدد كبير من الشعراء في الوطن العربي.

سبب وفاة محمد الدحيمي:

سبب وفاة محمد الدحيمي، إذ نشرت صحف سعودية رسمية خبر وفاة الشاعر محمد الدحيمي وكذلك تطرقت بشكل لافت الى مرض محمد الدحيمي والذي يعتبر من أبرز شعراء السعودية وصاحب قصيدة "تكفا تهز الرجاجيل" حيث عبر عشرات الشعراء والمُهتمين بالشأن الثقافي في المملكة عن بالغ حزنهم لرحيل الشاعر الدحيمي.

وبحسب ما نشرت وسائل الاعلام السعودية فإن سبب وفاة محمد الدحيمي الشاعر الكبير يعود لصراع طويل مع المرض حيث كان قد تعرض قبل نحو شهرين لجلطة دماغية أدت الى نقله على وجه السرعة الى أحد المشافي السعودية لتلقي العلاج، حيث خضع لفترة علاج على يد أطباء سعوديين ، في وقت أشارت بعض المصادر أن الشاعر محمد الدحيمي تعرض لوعكة صحية خطيرة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك ونُقل للمستشفى لتلقي العلاج إلا أن الأطباء أعلنوا رسميًا عن وفاة الشاعر محمد الدحيمي رسميًا مساء أمس الجمعة.

وفي وقت سابق من هذا العام وجَّه وزير الحرس الوطني عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، بعلاج الشاعر محمد الدحيمي في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض، وذلك من أجل رفع العبء عن الشاعر وأسرته.

روى الشاعر محمد الدحيمي مُعاناته مع المرض الذي جعله طريح الفراش، وفي لقاء مع برنامج "الراصد" ألقى "الدحيمي" بعضًا من أبيات قصيدته الشعرية الشهيرة "تكفى" والتي تقول: "تكفى ترى تكفى تهز الرجاجيل.. ولولا ظروف الوقت ما قلت تكفى".

وقال الدحيمي وهو يبكي أنه يُعاني من عدة أمراض، منها : الجلطة والفشل الكلوي، وتليف في الكبد في بدايته، وفتاق استحوذ على بطنه كُلها وجعله عاجزًا عن الحركة.

مَن هو الشاعر محمد الدحيمي:

الشاعر محمد الدحيمي، هو ابن شاعر بني شهر المعروف رافع بن دروش الدحيمي، يُعتبر من أشهر شعراء قصائد النظم في منطقة الخليج لما يمتلك من موهبة شعرية فذة ومعين لا ينضب من الجزالة والمعاني القوية، ويمتلك أسلوب خاص في قصائده لا يُجيدها غيره.

ومحمد الدحيمي هو شاعر بيت التناخي ذائع الصيت في وقتنا الحاضر، يقلب أغراض الشعر في قصائده كتقليب مسبحته بين أصابعه، يُبدع في قول الغزل، كتفننه في شعر الهجاء، ويعرف جيدًا أن للشعر مفاتيح تشرع ما أغلق من الأبواب، وكأن بيته «تكفى ترا تكفى تهز الرجاجيل/‏ ولولا ظروف الوقت ما قلت تكفى» لم يسبقه أحد على الكتابة بمفردته لينحت الدحيمي به اسمه في التاريخ المعاصر، ببيت على هيئة مثل يحفظه الصغير قبل الكبير، وكأن كل بيت من قصائده عن "مثل".

حدود إبداع الدحيمي في الشعر، وسبكه لأبيات تبقى في الذاكرة، لم يقف على رائعة "تكفى" فحسب، بل جاوز ذلك إلى رسمه صورًا شعرية يجدها المخذول بين شفتيه أقرب جملة يقولها تعبيرًا عن حالته اللحظية، وكأن الدحيمي أوجز أحوالهم في قصائده

يُذكر أن الشاعر “محمد الدحيمي” تميز بقوة المعاني التي تتضمنها قصائده، كما أنه من الشعراء الذين طالما تألق بأمسياته الشعرية الرائعة التي جذبت العديد من عُشاق الشعر.