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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الأهلي ينافس مانشستر يونايتد على ضم المغربي سفيان أمرابط

سفيان أمرابط
سفيان أمرابط

دخل النجم المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي حسابات و اهتمامات النادي الأهلي بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية.
 

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سفيان أمرابط على رادار ميلان


ويرغب نادي أهلي جدة السعودي في مواصلة صفقاته العالمية في الميركاتو الصيفي بعدما نجح في ضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي الإنجليزي كما اقترب من حسم صفقة المهاجم البرازيلي فيرمينو الذي رحل مجانا عن ليفربول بعد انتهاء عقده بنهاية موسم 2022-2023.

ورغم انتهاء عقد سفيان أمرابط مع فيورنتينا الإيطالي في صيف 2024 إلا إنه من المتوقع رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023 في ظل العروض التي انهالت عليه في الفترة الأخيرة خاصة بعد تألقه مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022.

ويرى أهلي جدة ضرورة مواصلة التعاقد مع صفقات قوية بعد عودته إلى دوري روشن السعودي.

وأصبح النجم المغربي سفيان أمرابط ضمن حسابات أهلي جدة السعدي بجانب الإيفواري فرانك كيسي. 
 


تفاصيل عرض أهلي جدة لضم سفيان أمرابط
 



وكشفت صحيفة “الاقتصادية” السعودية عن تفاصيل عرض أهلي جدة لضم سفيان أمرابط بعدما أكدت أن النادي السعودي يرغب في ضم النجم المغربي مقابل 4 مواسم.

وأشارت التقارير إلى أن فيورنتينا الإيطالي يريد الحصول على 30 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل سفيان أمرابط.
 

وفي سياق متصل أكدت قناة “راي سبورت” الإيطالية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي توص لاتفاق مع سفيان أمرابط على البنود الشخصية.

ويتواجد سفيان أمرابط ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد من الدوري الإسباني بالإضافة إلى اهتمام أهلي جدة.

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