سفيان أمرابط على رادار ميلان

يبحث ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية التعاقد مع لاعب وسط ملعب لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ويضع العملاق الإيطالي لاعب وسط فيورنتينا سفيان أمرابط ضمن حساباته تمهيدًا للتعاقد معه خلال الميركاتو الحالي، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب مع فريقه خلال الموسم الماضي.

وكشفت شبكة "توتو ميركاتو ويب" الإيطالية أن إدارة ميلان قررت الدخول في مفاوضات جادة مع نظيرتها فيورنتينا بشأن ضم سفيان أمرابط.

وأوضحت أن ميلان سيعرض على الفيولا ضم لاعب الوسط المغربي خلال الميركاتو الحالي، بعدما تأكدت الإدارة بإن فيورنتيا يريد بيع أمرابط خلال الفترة المقبلة.

وشددت "توتو ميركاتو ويب" أن لم يتقدم اي فريق خلال الفترة الماضية للتعاقد مع أسد الأطلس، على الرغم من الأنباء الكثيرة التي أكدت بإن برشلون مهتم بضم اللاعب.

وأكدت بإن إدارة فيورنتينا حددت 30 مليون يورو لبيع سفيان أمرابط، بعد التألق اللافت للنظر من قبل اللاعب في كأس العالم قطر النسخة الماضية ومستوياته الكبيرة في الكالتشيو.

برشلونة وأمرابط

كشفت تقارير صحفية في وقت سابق أن برشلونة كان يبحث ضم سفيان أمرابط خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما تقدم بعرض للفيولا، لكن الفريق الإيطالي تمسك باللاعب.

وأوضحت أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا كان يرغب في التعاقد مع اللاعب، خاصة وأنه يرى أن الدولي المغربي سيكون إضافة كبيرة للفريق.

ونجح أمرابط في خطف الأنظار إليه خلال مونديال قطر، بعدما ساهم في حصول منتخب بلاده على المركز الرابع، ليكتب أسود الأطلس تاريخ للقارة السمراء، حيث لم يستطع أي منتخب عربي أو إفريقي الوصول لهذا الإنجاز.