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السبت 01 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

ضبط جزار علق لحم العيد على عمود المونوريل .. و"القومية للأنفاق" تكشف التفاصيل

جزار علق لحم عيد
جزار علق لحم عيد على عمود المونوريل

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيان جديد بشأن الصورة المتداولة لأحد الجزارين الذي قام بتعليق أجزاء من  اللحم على احد أعمدة مونوريل شرق النيل (العمود NCL04-08C2) بعد تثبيت احد القواطع الحديدية في العمود مع وجود  معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في نفس المكان.

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جزار علق لحم عيد على عمود المونوريل
جزار علق لحم عيد على عمود المونوريل
جزار علق لحم عيد على عمود المونوريل

وأشار  بيان الهيئة إلى أنه من خلال التنسيق بين وزارة النقل وشرطة النقل والمواصلات فقد قامت الشرطة بالقبض على الجزار مرتكب الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه لقيامه  بالتعدي على منشآت عامة تخص الهيئة القومية للأنفاق ليكون رادعا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية في التعامل مع المنشأت ووسائل المواصلات العامة.

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النقل تصدر بيانًا بشأن تعليق جزار لحم عيد الأضحى على عمود المونوريل

وناشدت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق المواطنين بالاستمرار في  الإبلاغ عن كافة التجاوزات والسلوكيات السلبيه التي يقوم بها البعض عند تعامله مع المنشآت ووسائل المواصلات وذلك  بهدف مشاركة السادة المواطنين مع الجهات المعنية في الحفاظ على هذه المنشآت ووسائل المواصلات العامة التي هي ملك للشعب المصري.

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