ضبط ثلاثة ركاب بحوزتهم مخدرات بمطار القاهرة

القت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، القبض على 3 ركاب بحوزتهم مخدرات متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

المحاولة الأولي، كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط النمساوية القادمة من فيينا، حيث تم ضبط راكب أجنبي بحوزته 6 أكياس بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر وأنبوب به نفس المخدر و 15 قرص لعقار مدرج بجداول المخدرات.

والحالتين الثانية والثالثة، كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس حيث تم ضبط راكبين مصريين بحوزة الأول 150 قرص لعقار الترامادول المخدر وبحوزة الثاني 607 أقراص لنفس العقار المخدر، .

وأمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 161 لسنة 2023 ضد الراكب الأول، كما أمر رضا أبو العزم مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضري ضبط أرقام 162 و163 لسنة 2023 لكل من الراكبين الثاني والثالث، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الركاب الثلاثة للنيابة المختصة.