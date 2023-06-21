عادل إمام .. تكريم اسم الزعيم فى احتفال فنى ضخم | فيديو

قال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إنه تم إطلاق اسم عادل إمام على المهرجان، نظرا للأثر الكبير الذي تركه الزعيم على مسرح مصر والوطن العربي أجمع، معلنا أن هناك احتفالية خاصة وندوة وكتاب عن عادل إمام.

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وأضاف أنه سيتم تكريم عدد كبير من الفنانين مثل صلاح عبد الله ورياض الخولي وخالد صالح وسامي عبدالحليم خلال المهرجان القومي للمسرح المصري، نظرا لقيمة أعمالهم المسرحية والفنية على مر التاريخ.

ومن المقرر أن ينعقد المهرجان القومي للمسرح المصري في الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس المقبل، حيث يأتي ذلك التكريم للزعيم عادل إمام تقديرا للمسيرة الفنية الكبيرة والمليئة بالأعمال المتميزة، والتي تنوعت ما بين السينما والمسرح والتليفزيون.

ميزانية بسيطة

ونوه إلى أنه لم يتوقع رئاسته للمهرجان المصري للمسرح القومي، لكنه شعر بالمسؤولية حتى أخبرته الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، متابعا: المهرجان من أصعب المهرجانات؛ لتقديمه مسابقة لكل الفئات الشعبية المسرحية من خلال 15 مسرحا و40 مسابقة، و9 آلاف لجنة و7 ورش مسرحة، وذلك لمدة 15 يوما، مردفًا: “ما ضايقني وجود ميزانية بسيطة من الدولة للمهرجان؛ نظرا للظروف الاقتصادية، لكن المتحدة ستنقل وتغطي الفعاليات على الهواء مباشرة”.

وكشف عن أعماله الفنية وتأثيرها عليه طوال سنوات عمل فني طويلة، قائلا: عملت مع كبار المؤلفين والمخرجين على مدار تاريخه الفني، لافتًا إلى أنه يتمنى تقديم شخصية “ابن رشد”، مؤكدًا أن العمل مجهز وموجود ويحتاج جهة إنتاجية ليخرج للنور.

شخصية الكيميائي

وأكد أنه يريد تقديم شخصية الكيميائي، خاصة أن هناك توصيف مخل لدى البعض وهو أن خريج كيميا يجب أن يعمل مدرس علوم فقط، والكيميائي هو المختص بكل ما في الحياة.

ولفت محمد رياض إلى أن الأعمال الدرامية تتناسى الجانب المهني للكيميائي، مشيدا بدور الدكتور أحمد زويل وفاروق الباز علماء الكيمياء في الأعمال الحياتية.

وأعلن محمد رياض أنه يقوم بتصوير مسلسل اجتماعي يسمى بـ “الناقور”، من إنتاج مصري خالص، يقوم على أساس فكرة الجريمة والعقاب والحساب، وسيكون بلغة اجتماعية سهلة، من إخراج عادل الأعصر (أوف سيزون)، جاء ذلك خلال حوار له مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد.