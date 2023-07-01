موسم الجيمرز: أرض الأبطال يحتضن نهائيات FIFAe 2023

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن إقامة بطولات في الفترة من 6 حتى 19 يوليو 2023 بمجموع جوائز يبلغ 3 ملايين دولار، ضمن "موسم الجيمرز: أرض الأبطال" والذي يعود في نسخته الثانية التي تمتد لفترة شهرين في بوليفارد رياض سيتي.

يأتي هذا التعاون مع FIFAe Finals 2023 بهدف دعم نمو كرة قدم الرياضات الإلكترونية عالميًا من خلال من منحها أكبر منصة ممكنة تتمثل في موسم الجيمرز: أرض الأبطال - أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم–وسيتم إقامة ثلاث بطولات عالمية في نهائيات FIFAe 2023 وهي: "كأس العالم للأندية FIFAe Club World Cup 2023™" و "كأس الأمم FIFAe Nations Cup 2023™" و "كأس العالم FIFAe World Cup 2023™"، وليمنح عشاق ومحبي اللعبة الشهيرة EA Sports™FIFA23 أجواء حماسية ومميزة على مدار أسبوعين من خلال تنافس نخبة لاعبي وفرق ودول العالم على اللقب وأكبر حصة من مجموع الجوائز المالية التي تصل إلى 3 ملايين دولار مقارنة بمبلغ 1,2 مليون دولارفي العام الماضي. وبإمكانكم معرفة المزيد من التفاصيل حول المجموعات الخاصة بكل بطولة عبر الموقع الإلكتروني FIFA.GG.

قال أحمد البشري، نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الجهة المنظمة للحدث العالمي: "فخورون بهذه الشراكة مع FIFAe ولاستضافة نهائيات FIFAe 2023 ضمن موسم الجيمرز: أرض الأبطال. هذا الحدث يوحّد مجتمع اللعبة الأشهر عالميًا ويعزز من نمو الرياضات الإلكترونية محليًا ودوليًا. وتعاوننا مع FIFAe يُسهم فيترسيخ مكانة موسم الجيمرز كحدث رائد في القطاع على مستوى العالم ويمنح اللاعبين منصة مميزة للمنافسة".

قال رومي جاي، المدير التنفيذي للأعمال في FIFA: "الشراكة مع موسم الجيمرز: أرض الأبطال هي فصل جديد في رحلة FIFAe، كما تُبرِز جهودنا في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية. وستمنحنا القدرة على توفير الفرصة لنخبة اللاعبين للمشاركة في أكبر حدث على الساحة العالمية للرياضات الإلكترونية، وإبراز موهبتهم والتواصل مع مجتمعهم، وإلهام الجيل القادم لمتابعة شغفهم وتحقيقه. طموحنا وهدفنا الأسمى بالنسبة إلى FIFAe هو دعم نمو كرة قدم الرياضات الإلكترونيةبالتعاون مع جميع المعنيين من مختلف أنحاء العالم".

تعد المملكة العربية السعودية إحدى الدول التي تتمتع بمجتمع محلي واعد وزاخر بالمواهب المميزة في عالم كرة القدم للرياضات الإلكترونية حيث نجح لاعبان سعوديان في الحصول على لقب العالم في بطولات FIFAe، وكانت من أوائل الدول التي شاركت في النسخة الأولى من كأس الأمم عام 2019. وتأهل الفريق السعودي بشكل مباشر لنسخة هذا العام 2023 من بطولة كأس الأمم FIFAe Nations Cup 2023™ بصفة المملكة الدولة المستضيفة.

تنطلق المنافسات بداية ببطولة "كأس العالم للأندية FIFAe Club World Cup 2023™" بتاريخ (6 حتى 9 يوليو)، ويليها "كأس الأمم FIFAe Nations Cup 2023™" بتاريخ (11 حتى 14 يوليو)، وتختتم بطولة "كأس العالم FIFAe World Cup 2023™" المنافسات بتاريخ (16 حتى 19 يوليو).