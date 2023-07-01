رابع أيام العيد.. الألاف يتوافدون على الحدائق والرحلات النيلية بكفر الشيخ

توافد الآلاف من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة على الحدائق، وخاصة حديقة صنعاء والملاهي بكفر الشيخ، وحديقة الأسرة والطفولة، وحديقة أم القرى وحدائق الميدان الابراهيمى بدسوق، وحديقة العائلات بفوه، وغيرهم من الحدائق بمدن بيلا والحامول وقلين ومطوبس والرياض، اليوم الجمعة، لقضاء رابع أيام عيد الأضحى، في ظل تواجد كافة الخدمات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



كما توافد الآلاف للتنزه ولقضاء رابع أيام عيد الأضحى المبارك، كورنيش النيل بدسوق وفوه ومطوبس والاستاد الرياضى بكفر الشيخ ودسوق وبيلا، والحدائق العامة بمدينة كفر الشيخ، والحديقة المركزية المجانية.