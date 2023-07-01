استمرار توافد الزائرين على شواطئ رأس البر رابع أيام العيد

شهدت مدينة رأس البر عروس المصايف توافد الالاف من الزائرين من ابناء المحافظة ومختلف المحافظات الاخري خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت شواطئ المدينة إقبال كبير من المواطنين وذلك وسط استعدادات مكثفة من قبل الوحدة المحلية تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط برفع درجة الاستعداد القصوى لتوفير كافة الخدمات

وبدأ العمل من قبل فرق الإنقاذ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم فضلا عن تواجد المعدات البحرية وإقامة ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و ٤ نقاط للاسعاف و ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ وذلك تحت إشراف وليد الشهاوي رئيس المدينة