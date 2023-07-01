تموين دمياط تنفذ 4 حملات لضبط الأسواق والأسعار

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامه والمخابز والبدالين، حيث توجهت 4 حملات تموينيه برئاسة علي الغزاوي وكيل الوزاارة، لأسواق مدينة رأس البر، ومدينة الروضة، والسرو وقرى طريق دمياط فارسكور، البستان، وميت الشيوخ والحورانى، والعبيدية، وكذلك مطاحن القطاع الخاص بمدينة دمياط الجديدة، وأسفرت الجهود عن ضبط عدد 47 مخالفة تحرر عنها 12 محضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن بمتوسط عجز يتراوح مابين 9- 15 جرام للرغيف، بالإضافة إلى 2 محضر تصرف فى الدقيق المدعم خارج منظومة الإنتاج وفى غير الغرض المخصص من أجله بإجمالي 6 شيكارة زنة 50 كجم يستحق عنها فروق أسعار لصالح هيئة السلع التموينية تقدر بمبلغ 36500 جنيه

وتمكنت الحملة من نحرير 3 محاضر لمستودع غاز لعدم الاعلان عن سعر استبدال أسطوانات الغاز، و3 محاضر ضد بدالين تموينين لعدم تسليم لون الصرف ولعدم الاعلان عن أسعار وكميات المقررات التموينية عن الشهر الجارى كما تم ضبط عجز فى تعبئة شكائر الدقيق بالمطاحن الخاصه بمتوسط 200 جرام وتم التحفظ عليها والعرض على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحضر الخاص له

وحررت الحملة 26 محضر للمحلات العامه لعدم الاعلان عن الاسعار ومخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وتم اليوم السبت عودة الشون فى استقبال توريد القمح بعد أجازه العيد حيث بلغ إجمالى الرصيد 60246 طن بمعدل 130% من المستهدف