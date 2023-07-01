كوريا الشمالية.. أغرب حالات الإعدام بأمر الزعيم

تعتبر دولة كوريا الشمالية، من أكثر البلدان سرية وغرابة في العالم، وتحكمها مجموعة من القواعد والقوانين المثيرة للدهشة، والمختلفة عن سائر البلاد على وجه الأرض.

فسماع الأغاني ومشاهدة الأفلام قد يُعرضك للسجن هناك، والنعاس خلال الاجتماعات الرسمية وعد التصفيق الحاد وتقديم الولاء زعيم كوريا الشمالية كيم كونغ أون، وإظهار ذلك يقودك للإعدام.





نعرض في هذا التقرير أغرب 5 أحكام بالإعدام بأمر الزعيم كين كونغ أون:





الإعدام لعدم التصفيق بحماس:



قوانين كوريا الشمالية

أمر زعيم كوريا الشمالية، بتنفيذ حكم الإعدام على وزير الأمن العام للبلاد بسبب عدم حماسة تصفيقه خلال تنصيبه، إذ إن عدم تقديم الولاء لزعيم كوريا الشمالية يعتبر أيضًا من الجرائم التي تقود صاحبها للإعدام.



إعدام وزير التعليم بسبب نعاسه في أحد الاجتماعات:



أقدم كين كونغ أون، على إعدام وزير التعليم بسبب نعاسه خلال أحد الاجتماعات الرسمية التي كان يحضرها الزعيم آنذاك.



الإعدام لمن يُجري مكالمة دولية:

زعيم كوريا الشمالية



فأمر أيضًا زعيم كوريا على إعدام رئيس أحد المصانع، أمام 150 ألف شخص، وذلك بعد اتهامه بإجراء مكالمات دولية؛ إذ إن إجراء المكالمات من الجرائم الكبرى التي قد يرتكبها المواطنون في كوريا الشمالية.





أغرب قوانين كوريا الشمالية:

كيم كونغ أون





حلاقة الشعر بموافقة الحكومة:

فقط هناك قائمة تتضمن 28 قصة وتسريحة، يمكن للمواطنين بكوريا الشمالية الاختيار من بينهما، حينما يرغبون في قص شعرهم سواء كانوا رجالًا أو نساءً، وفي حال رغبة أحدٍ من أبناء الشعب في قصة أو تسريحة مختلفة؛ فعليه طلب الموافقة من الحكومة.



دفع تكاليف مقاعد الطلاب في المدارس:

كونك طالب في كوريا الشمالية، فهذا يتطلب منك أن تتحمل تكاليف مكتبك ومقعدك الخاص في المدرسة.

مشاهدة الأفلام الأغنية تُعرض المواطن للسجن:

مشاهدة الأفلام الأجنبية في كوريا الشمالية يعرض المواطنين للسجن، فعلى الرغم من كونها وسيلة للترفيه عن النفس إلا أنه وفقًا لقوانين كوريا الشمالية فيُعتبر ذلك جريمة تزج بصاحبها للسجن.

سماع الأغاني جريمة يُعاقب عليها القانون:

أيضًا سماع الأغاني من الجرائم التي تقود صاحبها للسجن في كوريا الشمالية، العام 2015، أقدم كيم جونغ أون بإتلاف جميع أشرطة الكاسيت والأقراص المدمجة التي تحتوي على أغان محظورة من قبل الدولة.