أغرب قوانين كوريا الشمالية.. حلاقة الشعر بموافقة الحكومة والأغاني تعرضك للسجن

كوريا الشمالية.. قوانين غريبة ومثيرة للدهشة تحكم هذا البلد؛ فتعتبر كوريا الشمالية من أكثر البلدان انغلاقًا وسرية وصرامة وحسم، حيث تفرض بعض القوانين الغريبة على شعبها.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز القوانين والقواعد التي تحكم كوريا الشمالية..





حلاقة الشعر بموافقة الحكومة

تجبر الحكومة في كوريا الشمالية الشعب على قصات شعر محددة، إذ هناك قائمة من القصات يُسمح للمواطنين بالاختيار من بينها فقط، وإذا رغب أحد المواطنين في قصة أو تسريحة مختلفة فعليه طلب الموافقة من الحكومة.

مشاهدة الأفلام الأجنبية تُعرض المواطن للسجن





إقبال المواطنين على مشاهدة الأفلام الأجنبية يُعرضهم للسجن، فعلى الرغم من كونها وسيلة للترفيه عن النفس إلا أنه وفقًا لقوانين كورياالشمالية فيُعتبر ذلك جريمة تزج بصاحبها للسجن

سماع الأغاني جريمة يُعاقب عليها القانون

تعتبر أيضًا سماع الأغاني من الجرائم التي تقود صاحبها للسحن، ففي العام 2015، أقدم كيم جونغ أون بإتلاف جميع أشرطة الكاسيتوالأقراص المدمجة التي تحتوي على أغان محظورة من قبل الدولة.



إجراء المكالمات الدولية يُعرضك لـ الإعدام

فإجراء المكالمات من الجرائم الكبرى التي قد يرتكبها شعب كوريا الشمالية، فأقبل زعيم كوريا على إعدام رئيس مصنع أمام 150 ألفشخص، وذلك بعد اتهامه بإجراء مكالمات دولية.

الإعدام لمن لا يظهر الولاء للزعيم





عدم تقديم الولاء لزعيم كوريا الشمالية يعتبر أيضًا من الجرائم التي تقود صاحبها للإعدام، فأقدم كيم جونج أون، على إعدام وزير الأمنالعام للبلاد بسبب عدم حماسة تصفيقه خلال تنصيبه.

كما أمر بإعدام زعيم كوريا الشمالية بإعدام وزير التعليم بسبب النعاس خلال أحد الاجتماعات.



بعض العقوبات تطال ثلاث أجيال

من القوانين الغريبة المطبقة في كوريا الشمالية أنه إذا ارتكب أي شخص جريمة، فلن يعاقب عليها وحده فقط بل ستطال العقوبة أطفالهموآبائهم وصولاً إلى أجدادهم، وذلك لمنع ارتكاب الجرائم أو الهروب من السجن حفاظًا على أسرته.

إلزام الطلاب بدفع تكاليف مقاعدهم في المدارس

كونك طالب في كوريا الشمالية، فهذا يتطلب منك أن تتحمل تكاليف المكاتب والمقاعد في الفصل.

كما تجبر كوريا الشمالية المواطنين على الاختيار بين قصات شعر محددة من بين 28 تسريحة وقصة.

