ضبط 30 كيلو جرام من مخدر الهيدرو في حملة أمنية

نشت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأسفرت الحملات عن ضبط 244 قضية مواد مخدرة بإجمالي 263 متهمًا، ضُبط خلالها الآتي كمية من مخدر الحشيش وزنت 112,865 كيلوجراما، وكمية من مخدر البانجو وزنت 40,900 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 30,200 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 13,085 كيلوجراما.

كمية من مخدر الشابو وزنت 4,100 كيلوجرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 3 كيلوجرامات، كمية من مخدر الآيس وزنت 1,188 كيلوجراما، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,170 كيلوجراما، كمية من مخدر البودر وزنت 480 جراما، 2015 قرصا مخدرا.

كم تم ضبط 82 قطعة سلاح ناري بحوزة 172 متهما، وذلك على النحو التالي:7 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، 4 طبنجات، 68 فرد محلي، 101 طلقة مختلفة الأعيرة، 5 خزائن متنوعة، ضبط 204 قطع سلاح أبيض.

وتم تنفيذ 65965 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:222 حكم جناية، 20435 حكم حبس جزئي، 3650 حكم حبس مستأنف، 32511 حكم غرامة، 147 مخالفة، مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 10 متهمين ارتكبوا 18 حادثا متنوعا.

بينما تم ضبط 30 متهما، وتم ضبط 201 دراجة نارية مخالفة، بينما ضبط 18139 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 48 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم، وتم ضبط 3 قضايا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وفي سياق منصل، أمرت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، متهم بحيازة مواد مخدرة "الترامادول"، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بقصد الاتجار، بالسجن المشدد لمدة عامين وغرامة مالية 10 آلاف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية.

بدأت أحداث الواقعة بتلقي قسم شرطة مدينة نصر ثالث، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام المتهم باتخاذ دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي الاتجار في المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها للحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

وبإجراء الإجراءات اللازمة تم تدشين عدد من الأكمنة والقبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة أعدها للاتجار فيها، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العام التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات معه فأصدرت حكمها المتقدم.

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