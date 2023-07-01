ترزي يُفارق الحياة غرقاً في الشرقية

لفظ ترزى أنفاسه الأخيرة غرقا أثناء ممارسة الصيد، بمياه ترعة الصادى نطاق مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، وتم انتشال جثمانه من قبل الأهالى، ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو كبير المركزى.

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البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفي أبوكبير المركزي بوصول "هشام م " 19 سنة ترزى مقيم نطاق مركز أبوكبير، جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أثناء قيام الترزى بممارسة الصيد مع عدد من أصدقائه بمياه ترعة الصادى انزلقت إحدى قدميه بالترعة، وغرق لعدم إجادته السباحة،تم انتشال الجثمان من قبل الأهالى، ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو كبير المركزى، وتبين من توقيع الكشف الطبي على الجثمان بمعرفة مفتش الصحة، حدوث الوفاة نتيجة إسفكيسيا الغرق، مما أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية ووفاته، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3765 لسنة 2023 إدارى أبوكبير، وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتستهدف الدولة رفع الوعي لدى المُواطنين فيما يخص السباحة في الأماكن غير المُعدة سلفاً لهذا الغرض، حيث تحرص السلطات على توفير المُنقذين في أمكان السباحة العامة لإنقاذ من تستدعي الضرورة التدخل لإنقاذهم.

ويتسبب اندفاع الشباب نحو السباحة في أماكن غير مُناسبة في حدوث العديد من الحوادث المُماثلة التي تثسبب في وفاة الكثير

طفل يفارق الحياة إثر سقوطه من علوٍ

وفي سياقٍ مُتصل، فارق طفل عمره 5 سنوات الحياة متأثرا بإصابته إثر سقوطه من علو بمنزل أسرته نطاق مدينة القرين بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى القرين المركزى، بوصول "أحمد م أ" 5 سنوات مقيم نطاق مركز القرين جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفل التى أودت بحياته إثر سقوطه من علو بالمنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الواقعة.