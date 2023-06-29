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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

إنهاء أزمة غرق مشيرف بالمنوفية.. وإصلاح خط الطرد

نجحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، في إنهاء مشكلة غرق المنطقة الشرقية بقرية مشيرف مركز الباجور. 

أصدر الدكتور محمد نجيب رئيس مجلس إدارة الشركة، تعليمات لفرع الباجور، بتوفير تجهيزات لتشغيل خط طرد مؤقت لشبكة الانحدار، بعد توقف دام 5 أشهر. 

وكان الأهالي أرسلوا استغاثات، إلى اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، فأمر بمعاينة المنازل المتضررة ورفع المعاناة فورا لحين تشغيل مشروع الصرف الصحي. 

وأجرى محمد عزت نائب رئيس مجلس مدينة الباجور، وأسامة شكري رئيس الوحدة المحلية بمشيرف، معاينة للمناطق المتضررة، وتم التوصل إلى حل فورى بتوجيهات الدكتور محمد نجيب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن طريق إصلاح خط الطرد المؤقت وتشغيله. 

الجريدة الورقية