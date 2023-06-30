وفاة شاب غرقاً في البحيرة

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة غرقا، أثناء الاستحمام بشاطئ إدكو الساحلى بمحافظة البحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

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وبالفحص تبين وفاة"محمد. خ ا" 18 سنة - طالب إثر إصابته باسفكسيا الغرق أثناء الاستحمام بشاطئ إدكو الساحلى بالبحر المتوسط، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزى تحت تصرف النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

استعجال تقرير الطب الشرعي بشأن غرق شاب وفتاة

وفي سياقٍ مُتصل، استعجلت نيابة الصف الجزئية تقرير الطب الشرعي بشأن جثة شاب وفتاة لقيا مصرعهما غرقا بنهر النيل في منطقة الصف جنوب محافظة الجيزة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بغرق شاب وفتاة بنهر النيل فى منطقة الطلمبات بدائرة مركز شرطة الصف، وعلى الفور دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفرق الإنقاذ النهري "غطاسين" وتنفيذ عملية مسح لنهر النيل بحثا عن الجثة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان فى غرق طفل بنهر النيل بمنشأة القناطر للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمة.

وبإجراء التحريات تبين أثناء غرق فتاة تبلغ من العُمر 18 سنة، وحاول شاب يبلغ 22 سنة، إنقاذها لكنهما لقي مصرعهما معا غرقا.

وتمكن قوات الإنقاذ النهري بالجيزة من انتشال الجثتين من نهر النيل، وتم نقل الجثتين الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياقٍ مُتصل، تمكنت قوات الإنقاذ البحري من انتشال جثة شاب عشريني لقى مصرعه غرقًا في شاطئ الجبيل بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء.

وكانت مديرية أمن جنوب سيناء قد تلقت اخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوجود حالة غرق لشاب يدعى ساهر عبدالحليم غيطي عبدالحليم علي، 22 عامًا خلال السباحة في شاطئ الجبيل بمدينة طور سيناء، ولم يظهر بعد ذلك بسبب السباحة في منطقة غريق وارتفاع الأمواج نتيجة لشدة الرياح

وواصلت قوات الإنقاذ البحري البحث عن الجثمان لمدة ساعة حتى جرى انتشال الجثة من البحر.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

وأهابت الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء أهالي المدينة وقرية الحبيل بعدم النزول في البحر بشاطئ الجبيل لعدم استقرار حالة البحر، ووجود مناطق غريق به، حفاظًا على سلامة الجميع .