إنتشال جثة طفل غرق في ترعة جزيرة شندويل بسوهاج

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال جثة طفل في الثالثة عشرة من عمره يقيم ببندر جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج لقي مصرعه غرقا أثناء قيامه بالإستحمام في ترعة بذات الناحية لعدم إجادته السباحة وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة جزيرة شندويل بلاغًا بغرق طفل بترعة ببندر جزيرة شندويل دائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة وتم إنتشال الجثة وبالفحص تبين غرق الطفل "يوسف . و . ح . م" 13 سنة طالب ويقيم بذات الناحية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي .

وبسؤال والده "وليد . ح . م . ه" 40 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء إستحمام نجله المذكور بالترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفي الشبهة الجنائية .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق .