إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

شهدت مدن ومراكز " كفر الشيخ بيلا، دسوق، وقلين وبلطيم وفوه، الحامول، الرياض"، بمحافظة كفر الشيخ، عدد من الحملات منها، حملات نظافة، ومسح الطرق وتمهيدها، إضافة لأعمال تسليك منسوب الصرف، وإزالة تعديات على أراضي زراعية، وإحلال وتجديد خط مياه الشرب الرئيسي واستمرار رفع حالة الطوارئ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، انتظام سير العمل بمنظومة النظافة بالمدينة لليوم رابع أيام عيد الأضحى المبارك ، حيث قام نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل يرافقه عمال ومعدات جهاز النظافة والتجميل بمتابعة كنس الشوارع الرئيسية والميادين والكورنيش ، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ، ورفع المتولد اليومي من القمامة وتحميله الي المقالب الرئيسي.

تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، منظومة النظافة، استمرار أعمال النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق خلال إجازة العيد تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية" محلة دياى، كفر مجر ، محلة أبو على، شباس الشهداء ، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب" برفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق.

و استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن التجمعات، ومسح وتمهيد الشوارع، ومتابعة المرافق الحيوية محطات المياه والصرف بالإضافة إلى حل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب، فضلاً عن استمرار بالعمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم السبت، جهود جهاز النظافة ووحدة الملاريا بالمدينة والوحدات المحلية من خلال تحسين مستوى النظافة والتجميل بالشوارع والميادين وتحسين الصورة البصرية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وكثف جهاز النظافة بمدينة بيلا، من خلال العمل على ورديتن، أعمال رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة وتفريغ الحاويات في شوارع وميادين بيلا، والتي أسفرت عن رفع كميات كبيرة من المخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالمدينة، وهو ما يعكس حجم جهود رجال النظافة التي بذلت للحفاظ علي الشكل الحضاري للشوارع، بإشراف علي أمين، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، وأحمد فتحي، مسئول جهاز النظافة بالمدينة.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بإشراف رؤساء القري، حملات نظافة ورفع جميع التراكمات بالشوارع وتسوية وتمهيد عدد من الطرق، بجانب المرور على الوحدات الصحية لمتابعة انتظام سير العمل، ومتابعة إصلاح عدد من خطوط المياه والصرف الصحي ببعض العزب التابعة للوحدات القروية، بهدف الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى.

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز، ومدينة الرياض، أعمال رفع المخلفات ،ومسح وتمهيد الشوارع ، ورى الاشجار بمداخل المدينه وشوارعها، ورفع كفاءة مشتل المدينة ومتابعة المرافق الحيوية محطات المياه والصرف بالإضافة إلى حل مشاكل الصرف وتطهير البيارات، فضلاً عن استمرار العمل ، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إحلال وتجديد خط مياه الشرب الرئيسي بمدينة الحامول قطر 12ً وبطول 30م ضمن خطة أعمال إنشاء المحاور المرورية الجديدة واعادة تطوير الميادين بمدينة الحامول، كما تابع أعمال النظافة بالشوارع والميادين، والأحياء والقرى.

تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية من المهد بزراعة ميت علوان، وقرية الحمراوي، حيث تم فك شدة خشبية بزراعة ميت علوان، وإزالة بناء بالبلوك الأبيض بقرية الحمراوي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتسليم الأرض لجهة الولاية، بحضور أيمن شلبي، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ومحمد صلاح، مساعد رئيس حي شرق لشئون الإزالات والاشغالات، وأحمد فتحي، رئيس قرية الحمراوي، وياسر عقبه، رئيس قرية أريمون، وحضور فني الإدارة الهندسية، ورجال قسم الإشغالات بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.



تابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، ونواب مجلس المدينة، أعمال تسليك خطوط الصرف الصحي بقرية قونه، وتسليك خط خفض المنسوب، والصيانة الوقائية من تطهير المطابق الرئيسية والفرعية والمرور على شبكات الصرف الصحي وتغير الاغطيه التالفة وتسليك وتطهير بيارات الصرف الصحي بشوارع المدينة، بالتنسيق وبالتعاون المشترك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، كما تابع رفع كفاءة صفايات المطر بشوارع المدينة ، وأعمال النظافة ، وتسخير كافة الإمكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم مشدداً على استمرار أعمال سحب تراكمات المياه.

تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، استمرار أعمال الحملات المكبرة للنظافة بمركز ومدينة فوه، وتفريغ حاويات القمامة، ورفع مستوى كفاءة النظافة والتجميل بمركز ومدينة فوه، بحضور حسن حجاج، نائب رئيس المركز والمدينة والعاملين بجهاز النظافة، مؤكداً على ضرورة تكثيف المتابعة والمرور اليومي على المعديات والوحدات النهرية بنطاق المركز والمدينة، معلناً حالة الاستعداد القصوى لمنع التعديات للبناء المخالف ومنع التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتعامل بالإزالة الفورية.



أشرف سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس على أعمال النظافة اليومية ،برفقته وائل عبد الحميد مجد، نائب النظافة والتجميل، مشدداً بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ،وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والمتابعة الميدانية، واستمرار رفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة، والمداخل والمخارج والطريق الموازي لرافد الطريق الدولي الساحلي، ومحيط المساجد والكورنيش والميادين وطريق المقابر، بالإضافة إلى رفع مخلفات الأتربة بالطريق العام، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية، ومازال العمل مستمراً أولاً بأول وذلك بالتواصل مع المواطنين ميدانيا.